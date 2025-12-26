Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:32

Не доставит хлопот на даче: этот многолетник засухоустойчив, не требует подвязки и не болеет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы хотите украсить дачу чем-то необыкновенно красивым, но при этом практически не ухаживать за растениями, посадите лиатрис колосистый. Он не доставит хлопот на даче.

Этот многолетник поражает своим экзотическим видом: высокие, стройные цветоносы, похожие на свечи, усыпаны множеством мелких цветков, которые распускаются не снизу вверх, а наоборот — с вершины, создавая эффект «пылающей свечи». Лиатрис цветет в середине лета, наполняя сад тонким ароматом ванили и привлекая бабочек.

Главное его достоинство — феноменальная неприхотливость. Он предпочитает солнечные места, но мирится и с легкой полутенью, засухоустойчив, не требует подвязки и не болеет. Достаточно посадить его клубень в хорошо дренированную почву, и он будет годами радовать вас стабильным и эффектным цветением, практически не требуя вашего вмешательства.

Ранее был назван цветок для вечной клумбы: один раз посадите и забудьте об уходе на десятилетия.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о хлопотах с однолетниками: этот многолетний куст цветет пушистыми метелками все лето
Общество
Забудьте о хлопотах с однолетниками: этот многолетний куст цветет пушистыми метелками все лето
Невероятная красота за один сезон: этот цветок расцветет уже в первый год посадки
Общество
Невероятная красота за один сезон: этот цветок расцветет уже в первый год посадки
Комнатные цветы чахнут без причины: ночные приманки, которые помогают быстро найти скрытых вредителей без химии
Общество
Комнатные цветы чахнут без причины: ночные приманки, которые помогают быстро найти скрытых вредителей без химии
Цветок-мечта для дачника выходного дня: посадил, вернулся через месяц — он весь в цвету
Общество
Цветок-мечта для дачника выходного дня: посадил, вернулся через месяц — он весь в цвету
Томат, который хранится до февраля: секрет дачников для богатого урожая и длительного хранения
Общество
Томат, который хранится до февраля: секрет дачников для богатого урожая и длительного хранения
многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.