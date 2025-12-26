Не доставит хлопот на даче: этот многолетник засухоустойчив, не требует подвязки и не болеет

Если вы хотите украсить дачу чем-то необыкновенно красивым, но при этом практически не ухаживать за растениями, посадите лиатрис колосистый. Он не доставит хлопот на даче.

Этот многолетник поражает своим экзотическим видом: высокие, стройные цветоносы, похожие на свечи, усыпаны множеством мелких цветков, которые распускаются не снизу вверх, а наоборот — с вершины, создавая эффект «пылающей свечи». Лиатрис цветет в середине лета, наполняя сад тонким ароматом ванили и привлекая бабочек.

Главное его достоинство — феноменальная неприхотливость. Он предпочитает солнечные места, но мирится и с легкой полутенью, засухоустойчив, не требует подвязки и не болеет. Достаточно посадить его клубень в хорошо дренированную почву, и он будет годами радовать вас стабильным и эффектным цветением, практически не требуя вашего вмешательства.

