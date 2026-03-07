Вырастают из семян, не доставляют хлопот: цветы для начинающих дачников

Начинающим дачникам, которые мечтают о яркой клумбе, но боятся сложностей, идеально подойдут цветы, которые вырастают из семян и не доставляют хлопот.

В топе таких растений — календула, чьи солнечные оранжевые и желтые соцветия не только украшают сад, но и отпугивают вредителей. Ее крупные семена легко сеять прямо в грунт, всходят они дружно, а уход сводится к редким поливам. Настурция — еще один фаворит: она цветет огненными шапками до заморозков, а растет настолько неприхотливо, что прощает забывчивость с поливом.

Космея с ее ажурной листвой и трогательными ромашками розовых и белых тонов вырастает в пышные кусты без всякого ухода, радуя глаз все лето. А васильки и иберис добавят клумбе естественного очарования и также не требуют забот. Все эти цветы идеальны для начинающих дачников. Просто разбросайте семена по взрыхленной земле весной, слегка присыпьте — и природа сделает все остальное.

Ранее был назван цветок-богатырь для дачи: палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди ему нипочем.