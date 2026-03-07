Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 00:10

Вырастают из семян, не доставляют хлопот: цветы для начинающих дачников

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Начинающим дачникам, которые мечтают о яркой клумбе, но боятся сложностей, идеально подойдут цветы, которые вырастают из семян и не доставляют хлопот.

В топе таких растений — календула, чьи солнечные оранжевые и желтые соцветия не только украшают сад, но и отпугивают вредителей. Ее крупные семена легко сеять прямо в грунт, всходят они дружно, а уход сводится к редким поливам. Настурция — еще один фаворит: она цветет огненными шапками до заморозков, а растет настолько неприхотливо, что прощает забывчивость с поливом.

Космея с ее ажурной листвой и трогательными ромашками розовых и белых тонов вырастает в пышные кусты без всякого ухода, радуя глаз все лето. А васильки и иберис добавят клумбе естественного очарования и также не требуют забот. Все эти цветы идеальны для начинающих дачников. Просто разбросайте семена по взрыхленной земле весной, слегка присыпьте — и природа сделает все остальное.

Ранее был назван цветок-богатырь для дачи: палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди ему нипочем.

Проверено редакцией
Читайте также
Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин
Семья и жизнь
Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин
С этим цветком ваш сад превратится в ожерелье из жемчужных бус — нежных, воздушных и совершенно неприхотливых
Общество
С этим цветком ваш сад превратится в ожерелье из жемчужных бус — нежных, воздушных и совершенно неприхотливых
Посадил — забыл о вредителях: тля, колорадский жук и муравьи сбегают с огорода из-за этого цветка
Общество
Посадил — забыл о вредителях: тля, колорадский жук и муравьи сбегают с огорода из-за этого цветка
Надоело лечить флоксы, отказалась от них в пользу других многолетников — не болеют, цветут в тени
Общество
Надоело лечить флоксы, отказалась от них в пользу других многолетников — не болеют, цветут в тени
Никакой гнили и ожогов, как у неженок петуний: растет в кашпо без подкормок, не боится ливней и жары
Общество
Никакой гнили и ожогов, как у неженок петуний: растет в кашпо без подкормок, не боится ливней и жары
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Урсуле фон дер Ляйен припомнили все энергетические грехи
В Белом доме раскрыли, сколько будет идти операция США против Ирана
На Бали задержали россиянку за подпольную лабораторию
Экс-муж за решеткой: что будет с шестью детьми убитой на Урале медсестры
Сразу два крупных российских города лишились авиарейсов
Названо число погибших в Иране при ударах США и Израиля
Беспилотник атаковал гостиницу с военными США в Ираке
Иранским футболисткам грозит смерть из-за отказа петь гимн
Разрушенные органы и бесплодие: подробнейший рассказ врача о вреде пива
Порча, измены, смерть в 46: как сложилась жизнь жен и детей Андрея Миронова
Азербайджанских дипломатов эвакуировали из Ирана
Ушел на взлете: как жил и умер Андрей Миронов, самые яркие фото в кино
Пресс-секретарь Трампа раскрыла детали операции «Эпическая ярость»
Полеты над одним российским городом официально приостановлены
Иран ударил ракетой по американскому авианосцу Lincoln
Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии с США
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью Хаменеи
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу на КСИР
Россияне приняли участие в открытии Паралимпиады
Иранский президент поблагодарил Путина за солидарность России
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.