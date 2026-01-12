Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:42

Москвичей предупредили о надвигающихся морозах в выходные

Метеоролог Позднякова: 18 января температура в Москве снизится до −20 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Температура в Москве снизится до −20 градусов к воскресенью, 18 января, рассказала НСН ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что такая температура не соотносится с климатической нормой.

Серьезные морозы придут в столичный регион в ближайшие двое-трое суток. В субботу мы ожидаем усиление морозов до −15–20 градусов ночью и −10–15 градусов днем. Это почти на семь градусов ниже климатической нормы, — рассказала Позднякова.

По словам метеоролога, на протяжении недели Москву также накроют слабые осадки. Она отметила, что ясная погода ожидается только во вторник, 13 января.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы стоит подготовиться к продолжительной снежной погоде. Синоптики предупредили о периодических осадках разной степени интенсивности и понижении температуры к концу недели.

погода
синоптики
прогнозы
Москва
