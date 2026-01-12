Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:49

Биткоин подорожал на 5%

Биткоин стремится к новым пикам на фоне оттока из ETF

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курс биткоина утром 12 января стабилизировался на отметке $91,4 тыс. (примерно 7 млн рублей) и с начала 2026 года вырос на 5%, передает РБК. После достижения годового максимума в $94,4 тыс. в начале января монета пережила краткосрочный откат, однако к понедельнику, 12 января, вновь перешла к росту.

Общая капитализация мирового крипторынка на этом фоне увеличилась до $3,12 трлн (243 трлн рублей), при этом наиболее активную динамику среди лидеров показала Solana, подорожавшая на 4%. Ethereum (ETH) также демонстрирует позитивный тренд, торгуясь в районе $3,13 тыс. (244 тыс. рублей), с ростом на 6,6% с начала года. В отличие от биткоина, фонды на базе «эфира» фиксируют чистый приток капитала, который с начала января составил почти $106 млн (8 млрд рублей).

При этом в сегменте спотовых BTC-ETF в США продолжается затяжной спад: с начала 2026 года чистый отток средств составил $209 млн (16 млрд рублей). Эта тенденция сохраняется третий месяц подряд после масштабных выводов в ноябре и декабре прошлого года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты. Однако она подчеркнула, что дать точную оценку этому влиянию практически невозможно по той причине, что часть майнинга работает в серой зоне.

биткоины
криптовалюты
валюты
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.