Биткоин подорожал на 5%

Курс биткоина утром 12 января стабилизировался на отметке $91,4 тыс. (примерно 7 млн рублей) и с начала 2026 года вырос на 5%, передает РБК. После достижения годового максимума в $94,4 тыс. в начале января монета пережила краткосрочный откат, однако к понедельнику, 12 января, вновь перешла к росту.

Общая капитализация мирового крипторынка на этом фоне увеличилась до $3,12 трлн (243 трлн рублей), при этом наиболее активную динамику среди лидеров показала Solana, подорожавшая на 4%. Ethereum (ETH) также демонстрирует позитивный тренд, торгуясь в районе $3,13 тыс. (244 тыс. рублей), с ростом на 6,6% с начала года. В отличие от биткоина, фонды на базе «эфира» фиксируют чистый приток капитала, который с начала января составил почти $106 млн (8 млрд рублей).

При этом в сегменте спотовых BTC-ETF в США продолжается затяжной спад: с начала 2026 года чистый отток средств составил $209 млн (16 млрд рублей). Эта тенденция сохраняется третий месяц подряд после масштабных выводов в ноябре и декабре прошлого года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты. Однако она подчеркнула, что дать точную оценку этому влиянию практически невозможно по той причине, что часть майнинга работает в серой зоне.