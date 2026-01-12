Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:53

Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий

Мясников рекомендовал устроить разгрузочный день после переедания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Улучшить самочувствие после обильного новогоднего застолья может разгрузочный день, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он посоветовал употреблять на протяжении всего дня только воду.

Если вы переедали и так далее, то день поста вам субъективно действительно может улучшить состояние, — отметил Мясников.

Врач подчеркнул, что хотя разгрузочный день полезен, продлевать его не стоит. Длительное голодание, по его мнению, грозит сбоями в работе пищеварительной системы и нарушением обмена веществ.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что для быстрого восстановления организма после длинных праздничных застолий следует придерживаться нескольких простых правил. По его словам, ключевыми шагами являются полноценный сон, легкая пища, умеренная активность и достаточное потребление жидкости.

До этого нутрициолог Юлия Мелехова заявила, что уменьшение физической активности совместно с излишком калорий в меню во время праздников ведет к увеличению массы тела. По ее словам, в эти дни граждане обычно двигаются меньше, а суточный расход энергии падает на 300–800 килокалорий.

Александр Мясников
врачи
здоровье
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили за сутки 52 БПЛА ВСУ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.