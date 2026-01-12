Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий Мясников рекомендовал устроить разгрузочный день после переедания

Улучшить самочувствие после обильного новогоднего застолья может разгрузочный день, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он посоветовал употреблять на протяжении всего дня только воду.

Если вы переедали и так далее, то день поста вам субъективно действительно может улучшить состояние, — отметил Мясников.

Врач подчеркнул, что хотя разгрузочный день полезен, продлевать его не стоит. Длительное голодание, по его мнению, грозит сбоями в работе пищеварительной системы и нарушением обмена веществ.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что для быстрого восстановления организма после длинных праздничных застолий следует придерживаться нескольких простых правил. По его словам, ключевыми шагами являются полноценный сон, легкая пища, умеренная активность и достаточное потребление жидкости.

До этого нутрициолог Юлия Мелехова заявила, что уменьшение физической активности совместно с излишком калорий в меню во время праздников ведет к увеличению массы тела. По ее словам, в эти дни граждане обычно двигаются меньше, а суточный расход энергии падает на 300–800 килокалорий.