Посадите один раз и любуйтесь десятилетиями: этот цветок с каждым годом становится только краше

Посадите один раз и любуйтесь десятилетиями: этот цветок с каждым годом становится только краше

Мечта каждого садовода — многолетник, который с каждым годом становится только краше, наращивая объем и количество цветов, при этом не разрастаясь по участку. Под эти критерии идеально подходит пион травянистый.

Посадите пион один раз и любуйтесь десятилетиями! Это король июньского сада, который действительно с каждым годом образует все больше мощных стеблей и роскошных, часто ароматных, бутонов. Пион не агрессивен, его куст медленно и аккуратно увеличивается в размерах, не расползаясь по участку. Он может десятилетиями расти на одном солнечном месте, становясь с каждым сезоном только пышнее.

Посадив этот многолетник, вы сделаете долгосрочную инвестицию в красоту своего сада, которая будет ежегодно приносить все более щедрые дивиденды в виде фантастического цветения.

Ранее был назван многолетник, который не доставит хлопот: не боится пасмурного лета, хорошо зимует.