Многолетник с огромными цветами: растет 100 лет аккуратным кустом, не расползаясь

Если вы ищете идеальное растение, которое будет десятилетиями украшать сад, не требуя пересадки и контроля за разрастанием, посадите пион древовидный.

Это настоящий долгожитель сада: на одном месте без потери декоративности он может расти 50, 80 и даже 100 лет, с каждым годом образуя все более мощный и красивый куст. В отличие от агрессивных многолетников, пион древовидный растет аккуратным, компактным кустом, не расползается и не подавляет соседей. Каждую весну, в мае-июне, он покрывается огромными, до 20–25 см в диаметре цветами невероятных расцветок — от белых и нежно-розовых до малиновых и фиолетовых с золотистой сердцевиной.

Он морозостоек, засухоустойчив и практически не болеет. Единственное, что ему нужно, — солнечное место и правильная посадка. Посадив пион древовидный один раз, вы создаете вечную ценность в саду, которая будет радовать несколько поколений вашей семьи своей вневременной, царственной красотой.

