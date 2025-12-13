Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Посадил и забыл — этот цветок выживет даже под напором сильного ветра и ливня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете цветок, который не сломается под проливным дождем и не испугается летних гроз, посадите лиатрис. Это растение с жесткими длинными цветоносами, которое выживет даже под напором сильного ветра и ливня.

Его пушистые сиреневые, розовые или белые «свечи» будут украшать ваш сад с июля по сентябрь, привлекая бабочек и пчел. Секрет устойчивости лиатриса — в его мощной корневой системе, которая надежно удерживает растение в земле, и в жестких, упругих стеблях. Он абсолютно неприхотлив: засухоустойчив, зимостоек без укрытия, растет на любых почвах и прекрасно себя чувствует на жарком, открытом солнце. Посадил и забыл!

Лиатрис не требует подвязки, не болеет и с каждым годом образует все более пышные куртины. Посадите этот цветок на самом открытом месте — и вы получите гарантированно стабильное и эффектное цветение, которое не испортит никакая непогода. Это идеальный выбор для регионов с капризным летом и для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок для тех, у кого нет времени на уход за садом: цветет с июня до осени, не требует подкормок.

