02 марта 2026 в 20:46

Алые гигантские махровые соцветия идеальной шарообразной формы: этот цветок затмит любые растения

Фото: D-NEWS.ru
Если вы хотите, чтобы ваш сад приковывал восхищенные взгляды, посадите георгин — короля клумб, который цветет крупными красными шапками, способными затмить любые другие растения.

Его соцветия, достигающие 15-20 сантиметров в диаметре, буквально пылают насыщенным алым, бордовым или огненно-красным цветом, притягивая внимание своей величественной красотой и объемом. Георгины невероятно выигрышно смотрятся как в одиночных посадках, создавая яркие акценты, так и в групповых, формируя настоящий цветочный фейерверк. При этом они достаточно неприхотливы: им нужно солнечное место, регулярный полив и защита от сильных ветров.

Чтобы получить особенно крупные шапки, достаточно прищипнуть лишние бутоны, оставив несколько самых сильных. Цветение начинается в июле и продолжается до первых заморозков, украшая сад в то время, когда многие растения уже отцвели. Сорта вроде «Спартакус», «Америкэн Сансет» или «Кенора Макори» славятся своими алыми гигантскими махровыми соцветиями идеальной шарообразной формы.

Ранее был назван многолетник, который хорошеет и пышно цветет в глубокой тени.

Проверено редакцией
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Кидаю семена в талый снег — и с июня по октябрь любуюсь каскадом рубиновых шапок. Многолетник-трудяга для сада
Кинула семена в талый мартовский снег — весной любуюсь изумрудами с золотыми вкраплениями соцветий. Многолетник-талисман
