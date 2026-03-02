Алые гигантские махровые соцветия идеальной шарообразной формы: этот цветок затмит любые растения

Если вы хотите, чтобы ваш сад приковывал восхищенные взгляды, посадите георгин — короля клумб, который цветет крупными красными шапками, способными затмить любые другие растения.

Его соцветия, достигающие 15-20 сантиметров в диаметре, буквально пылают насыщенным алым, бордовым или огненно-красным цветом, притягивая внимание своей величественной красотой и объемом. Георгины невероятно выигрышно смотрятся как в одиночных посадках, создавая яркие акценты, так и в групповых, формируя настоящий цветочный фейерверк. При этом они достаточно неприхотливы: им нужно солнечное место, регулярный полив и защита от сильных ветров.

Чтобы получить особенно крупные шапки, достаточно прищипнуть лишние бутоны, оставив несколько самых сильных. Цветение начинается в июле и продолжается до первых заморозков, украшая сад в то время, когда многие растения уже отцвели. Сорта вроде «Спартакус», «Америкэн Сансет» или «Кенора Макори» славятся своими алыми гигантскими махровыми соцветиями идеальной шарообразной формы.

