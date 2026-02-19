Зимняя Олимпиада — 2026
Не солнцем единым: многолетник, который хорошеет и пышно цветет в глубокой тени

Фото: D-NEWS.ru
Не знаете, чем украсить тенистые уголки сада, где солнце бывает лишь краем? Посадите астильбу — королеву сумрака. Не солнцем единым живет этот цветок. Он хорошеет и пышно цветет в глубокой тени.

Это многолетнее растение — настоящая находка для проблемных зон у северной стороны дома, под раскидистыми деревьями или у забора. Астильба поражает не столько яркостью цветов, сколько их изысканностью и продолжительностью цветения: с июня по август над ажурной блестящей листвой парят пушистые метелки соцветий всех оттенков белого, розового, сиреневого и красного. Она обожает влажную богатую почву и, в отличие от многих растений, не выгорает на солнце.

Уход минимален: полив в засуху и мульчирование почвы. С каждым годом куст становится мощнее и декоративнее, а один раз посаженная астильба будет десятилетиями украшать ваш сад, не требуя пересадки. Это идеальный выбор для создания элегантного, прохладного и невероятно живописного уголка там, где, казалось бы, ничего не может расти.

