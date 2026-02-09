Зимняя Олимпиада — 2026
Сажаем на века: цветок, которому не нужны полив, подкормка и ваше внимание

Если вы ищете настоящее украшение сада, которое не потребует от вас ни времени, ни усилий, ваш идеальный выбор — лилейник. Сажаем на века! Этот многолетник — живое воплощение пословицы «посадил и забыл».

Его изящные, похожие на лилии цветки разнообразнейших оттенков — от нежно-лимонного и абрикосового до глубокого бордового и почти черного — распускаются всего на один день, но куст образует такое количество бутонов, что цветение каждого отдельного растения длится неделями, а правильно подобрав сорта, можно любоваться им все лето. Лилейник обладает феноменальной выживаемостью: его мясистые корни запасают влагу, поэтому он легко переносит засуху, не боится морозов, растет на любых почвах и на солнце, и в полутени.

Это цветок, которому не нужны полив, подкормка и ваше внимание. Просто воткните деленку с корнями в землю на солнечном месте весной, и через год-два вы получите пышный, усыпанный цветами куст.

Ранее был назван цветок для дачника выходного дня: посадил, забыл, а он все лето радует красками.

