30 января 2026 в 05:46

Посадил, забыл, а он все лето радует красками: цветок для дачника выходного дня

Фото: D-NEWS.ru
Обнаружен идеальный цветок для дачников выходного дня: посадил, забыл, а он все лето радует красками. Речь идет о нестареющей классике — бархатцах. Эти цветы созданы для тех, у кого нет времени на ежедневный уход.

Они обладают феноменальной живучестью и неприхотливостью: им не страшны ни засуха, ни временная тень, ни бедные почвы. Посеяв семена прямо на клумбу в мае, вы можете практически забыть о них, лишь изредка поливая в самую сильную жару. Бархатцы сами справляются со всем: они быстро растут, образуя пышные кустики, обильно и непрерывно цветут с июня до самых осенних морозов, наполняя сад солнечными желтыми, оранжевыми и красно-коричневыми оттенками и пряным ароматом.

Более того, они сами помогают саду: их корни выделяют вещества, которые отпугивают нематод и других почвенных вредителей, а резкий запах листвы сбивает с толку насекомых, защищая соседние растения.

Ранее были названы цветы, которые распустятся первыми при посадке весной.

