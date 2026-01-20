Бросил семена — через месяц уже цветут: растения, которые распустятся первыми при посадке весной

Если вы не можете дождаться первой красоты в саду, знайте, абсолютными лидерами по скорости цветения являются настурция и гипсофила. Эти растения распустятся первыми при посадке весной.

Настурция может порадовать первыми яркими цветками уже через месяц после посева семян прямо в грунт, что делает ее одним из самых быстрых летников. Чуть дольше, но тоже в рекордные сроки зацветает воздушная гипсофила — для этого ей потребуется примерно 4–5 недель.

Посейте настурцию или гипсофилу на солнечное, хорошо прогреваемое место, после того как минует угроза заморозков, и вы сможете насладиться цветением быстрее всех в округе. Это идеальный вариант для создания моментально цветущих островков, заполнения пустот на клумбе или оформления бордюров. Бросил семена — через месяц уже цветут!

