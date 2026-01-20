Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 23:23

Бросил семена — через месяц уже цветут: растения, которые распустятся первыми при посадке весной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы не можете дождаться первой красоты в саду, знайте, абсолютными лидерами по скорости цветения являются настурция и гипсофила. Эти растения распустятся первыми при посадке весной.

Настурция может порадовать первыми яркими цветками уже через месяц после посева семян прямо в грунт, что делает ее одним из самых быстрых летников. Чуть дольше, но тоже в рекордные сроки зацветает воздушная гипсофила — для этого ей потребуется примерно 4–5 недель.

Посейте настурцию или гипсофилу на солнечное, хорошо прогреваемое место, после того как минует угроза заморозков, и вы сможете насладиться цветением быстрее всех в округе. Это идеальный вариант для создания моментально цветущих островков, заполнения пустот на клумбе или оформления бордюров. Бросил семена — через месяц уже цветут!

Ранее стало известно, какие цветы необходимо посеять в феврале, чтобы они зацвели летом.

Проверено редакцией
Читайте также
Гречневая вода для цветов: бюджетное удобрение, которое оживит растения после зимы
Общество
Гречневая вода для цветов: бюджетное удобрение, которое оживит растения после зимы
Зимние цветы на подоконнике: как добавить красок в серые месяцы без лишних хлопот
Общество
Зимние цветы на подоконнике: как добавить красок в серые месяцы без лишних хлопот
И на клумбе в саду, и на балконе в кашпо: этот цветок будет цвести все лето в любом месте
Общество
И на клумбе в саду, и на балконе в кашпо: этот цветок будет цвести все лето в любом месте
Посадил весной прямо в грунт и забыл о хлопотах: эти растения цветут с июня до заморозков
Общество
Посадил весной прямо в грунт и забыл о хлопотах: эти растения цветут с июня до заморозков
Три самых живучих многолетника для сада, которые вынесут любую русскую зиму и летнюю жару
Общество
Три самых живучих многолетника для сада, которые вынесут любую русскую зиму и летнюю жару
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белгородский политик погиб в результате атаки ВСУ
Атака ВСУ на Новую Адыгею: пострадавшие, попадание в дом, что известно
Дрон ВСУ врезался в жилой дом в южном российском регионе
Джигана и Самойлову заметили вместе на отдыхе в Дубае
В Киеве из-за отсутствия света закрываются рестораны известной сети питания
«Теперь я ее люблю»: Трамп заявил о своей работе с Венесуэлой
Российский город-курорт временно запретил полеты
SHOT: силы ПВО отражают атаку ВСУ над Орлом и Краснодаром
«Враг среди нас»: Трамп поддержал мнение пользователя о противниках США
«Фестиваль абсурдистики»: в МИД РФ осудили проходящие в Давосе переговоры
Гражданская инфраструктура пострадала под Белгородом из-за атаки ВСУ
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьника в Челябинске
Известный шахматист скончался из-за случайного отравления наркотиками
Единственный путь из России в Грузию временно перекрыт
Все об ОСАГО: сколько стоит в 2026 году, как не переплатить
Премьер Канады указал на тяжелый период для НАТО
Калашникова удивилась ссоре Самойловой и Джигана
«Мировой лидер»: Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
«Позитивные»: Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер появились в павильоне США в Давосе
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.