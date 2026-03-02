Никакой рассады и теплиц, кидайте семена в мартовский снег — в июне вырастет розовое облако

Хотите получить цветущую клумбу уже в июне, не тратя время на хлопоты с посадкой? Посейте семена кларкии — киньте их прямо в мартовский снег, и природа сделает всю работу за вас. Никакой рассады и теплиц!

Этот удивительный цветок идеально подходит для ранневесеннего посева: холодная влага пробуждает семена, а когда сходит снег, они дают дружные, крепкие всходы, которые не боятся возвратных заморозков. Уже к началу лета кларкия превращается в пышный куст — в июне у вас вырастет розовое облако высотой 30-90 см, сплошь усыпанное махровыми цветками, напоминающими миниатюрные розочки или азалии. Цветовая гамма поражает разнообразием: от нежно-розовых и белых до насыщенно-лососевых и малиновых оттенков.

Это растение абсолютно неприхотливо, не требует сложного ухода и цветет непрерывно до самой осени. Секрет успеха прост: разбросайте семена по снегу в том месте, где хотите видеть цветник, слегка прижмите их к влажной земле — и ждите первых всходов.

