02 марта 2026 в 22:46

Никакой рассады и теплиц, кидайте семена в мартовский снег — в июне вырастет розовое облако

Фото: D-NEWS.ru
Хотите получить цветущую клумбу уже в июне, не тратя время на хлопоты с посадкой? Посейте семена кларкии — киньте их прямо в мартовский снег, и природа сделает всю работу за вас. Никакой рассады и теплиц!

Этот удивительный цветок идеально подходит для ранневесеннего посева: холодная влага пробуждает семена, а когда сходит снег, они дают дружные, крепкие всходы, которые не боятся возвратных заморозков. Уже к началу лета кларкия превращается в пышный куст — в июне у вас вырастет розовое облако высотой 30-90 см, сплошь усыпанное махровыми цветками, напоминающими миниатюрные розочки или азалии. Цветовая гамма поражает разнообразием: от нежно-розовых и белых до насыщенно-лососевых и малиновых оттенков.

Это растение абсолютно неприхотливо, не требует сложного ухода и цветет непрерывно до самой осени. Секрет успеха прост: разбросайте семена по снегу в том месте, где хотите видеть цветник, слегка прижмите их к влажной земле — и ждите первых всходов.

Ранее был названо растение с сотнями мелких цветков, которое само держит форму шара.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
