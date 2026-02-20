Забудьте о бесформенных кустах: это растение само держит форму шара с сотнями мелких цветков

Если вы ищете растение, которое формирует идеальные шарообразные кусты, усыпанные цветами, ваш выбор — гортензия метельчатая. Она зимостойка, предпочитает полутень и влажную плодородную почву.

Забудьте о бесформенных кустах. Это растение само держит форму шара и покоряет садоводов своей безупречной архитектурной формой: даже без обрезки оно стремится создать гармоничную, округлую крону, которая в период цветения с июля по сентябрь превращается в феерическое зрелище. Крупные конические соцветия-метелки, состоящие из сотен мелких цветков, постепенно меняют цвет от лаймово-зеленого и белоснежного до нежно-розового и насыщенно-малинового.

Гортензия метельчатая удивительно пластична — с помощью формирующей обрезки ей можно придать еще более аккуратную, шаровидную или полусферическую форму, сделав живым скульптурным элементом сада. Один раз посаженный куст будет десятилетиями радовать вас своей стабильной декоративностью и пышным цветением, не требуя сложного ухода.

