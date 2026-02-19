Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 19:05

Эти многолетники-бойцы выживут там, где ничего не хочет расти: цветут без капризов и почти без ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если на участке сухо, почва слабая и ничего не хочет расти — эти растения станут настоящим спасением. Они не требуют подкормок, легко переносят жару и засуху и при этом радуют ярким цветением все лето. Настоящие бойцы для занятых дачников. Минимум забот — максимум красоты: посадил один раз и любуешься годами.

Эшшольция — невероятно легкое в выращивании растение с нежными махровыми и простыми цветками желтых, оранжевых и кремовых оттенков. Цветет с начала лета до заморозков, отлично чувствует себя на сухих и бедных почвах, подходит для клумб и контейнеров. В средней полосе чаще выращивается как однолетник, но прекрасно размножается самосевом и каждый год появляется снова. Морозов не боится в виде семян, всходит ранней весной. Интересный факт: цветки эшшольции закрываются на ночь и в пасмурную погоду.

Очиток видный — настоящий чемпион по выживаемости среди многолетников. Формирует плотные кусты высотой 40–60 см с мясистыми листьями и крупными соцветиями розового, бордового или кремового цвета. Цветет с конца лета до поздней осени и украшает сад даже после первых заморозков. Может расти на одном месте 8–12 лет без пересадки. Выдерживает морозы до –35 °C без укрытия. Интересный факт: очиток накапливает влагу в листьях, поэтому спокойно переносит длительную засуху.

Тысячелистник декоративный — еще один неприхотливый долгожитель для сложных участков. Его высота достигает 60–80 см, а плотные соцветия бывают белыми, желтыми, розовыми и красными. Цветет все лето и часто повторяет цветение осенью. Живет на одном месте до 7–10 лет. Морозостойкость высокая — до –40 °C. Интересный факт: тысячелистник улучшает почву вокруг себя и помогает соседним растениям расти лучше.

Ранее мы рассказывали о растении с восковыми листьями словно в инее. Цветок-однолетник для необычного акцента в саду.

Проверено редакцией
Читайте также
Выдержат –35, вырастут красавцами и имеют интересные особенности: три выносливых многолетника для сада
Общество
Выдержат –35, вырастут красавцами и имеют интересные особенности: три выносливых многолетника для сада
Кидаю семена в снег в конце февраля — в июне сад утопает в алых шапках. Многолетник-чудо для красивого участка
Общество
Кидаю семена в снег в конце февраля — в июне сад утопает в алых шапках. Многолетник-чудо для красивого участка
Эти 3 причудливых пушистика преобразят сад: их можно стричь или оставить в естественной форме. Однолетние и многолетние красавцы
Общество
Эти 3 причудливых пушистика преобразят сад: их можно стричь или оставить в естественной форме. Однолетние и многолетние красавцы
Восковые листья словно в инее: цветок-однолетник для необычного акцента в саду
Общество
Восковые листья словно в инее: цветок-однолетник для необычного акцента в саду
цветы
сады
многолетники
дачи
огороды
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа
«Изгонят короля островов»: Нострадамус предсказал крах Виндзоров
В Европе призвали не называть Россию «слабой»
SHOT: серия взрывов потрясла Анапу и Витязево
Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде
Трампа посетила мысль об увольнении Рубио после хвастовства в Мюнхене
Китайцы раскупили билеты на русский балет за рекордные 18 минут
Фермер упал в яму с зерном и оказался погребен заживо
Доктор рассказала какие продукты нужно есть в непогоду
Туристка позвонила в службу спасения и умерла спустя шесть часов ожидания
В России разработают гусеничный аэродром для дронов
Теплые и холодные оттенки в спальне: что выбрать для разных темпераментов
Лавров раскусил Зеленского, лютый удар ВС РФ, нападение в школе: что дальше
Москвичей предупредили о новой «погодной беде»
Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за одного нюанса
Аэропорты Москвы обслужили свыше 700 рейсов вопреки аномальному снегопаду
Медведев предложил неожиданный разворот программы БПЛА в России
Донбасс, отношение к ИИ, театр: как живет актриса Валентина Рубцова
Изнасиловал в подвале и выкинул к остановке: россиянин сел на 19 лет
Спасатели вытащили пса с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.