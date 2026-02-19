Заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО несерьезны, заявил еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс. По его словам, которые передает РИА Новости, на оборону и подготовку к «угрозе нападения» России нужно тратить миллиарды.

Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными. Они способны управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов, русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы, — сказал он.

Ранее Кубилюс выразил мнение, что военный захват Гренландии приведет к концу существования НАТО. Политик добавил, что в этом случае страшные последствия ожидают в том числе обычных людей.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз хочет создать европейскую армию в 100 тыс. человек. По его словам, Брюссель полностью игнорирует нейтралитет некоторых государств-членов. Парламентарий отметил, что Европейский союз, представляющий собой объединение суверенных государств, ныне трансформируется в структуру, нацеленную на контроль над странами-участницами и их населением.