Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 20:29

В Европе призвали не называть Россию «слабой»

Еврокомиссар Кубилюс назвал слова о слабости России несерьезными

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО несерьезны, заявил еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс. По его словам, которые передает РИА Новости, на оборону и подготовку к «угрозе нападения» России нужно тратить миллиарды.

Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными. Они способны управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов, русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы, — сказал он.

Ранее Кубилюс выразил мнение, что военный захват Гренландии приведет к концу существования НАТО. Политик добавил, что в этом случае страшные последствия ожидают в том числе обычных людей.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз хочет создать европейскую армию в 100 тыс. человек. По его словам, Брюссель полностью игнорирует нейтралитет некоторых государств-членов. Парламентарий отметил, что Европейский союз, представляющий собой объединение суверенных государств, ныне трансформируется в структуру, нацеленную на контроль над странами-участницами и их населением.

Европа
Россия
вооружения
оборона
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа
«Изгонят короля островов»: Нострадамус предсказал крах Виндзоров
В Европе призвали не называть Россию «слабой»
SHOT: серия взрывов потрясла Анапу и Витязево
Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде
Трампа посетила мысль об увольнении Рубио после хвастовства в Мюнхене
Китайцы раскупили билеты на русский балет за рекордные 18 минут
Фермер упал в яму с зерном и оказался погребен заживо
Доктор рассказала какие продукты нужно есть в непогоду
Туристка позвонила в службу спасения и умерла спустя шесть часов ожидания
В России разработают гусеничный аэродром для дронов
Теплые и холодные оттенки в спальне: что выбрать для разных темпераментов
Лавров раскусил Зеленского, лютый удар ВС РФ, нападение в школе: что дальше
Москвичей предупредили о новой «погодной беде»
Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за одного нюанса
Аэропорты Москвы обслужили свыше 700 рейсов вопреки аномальному снегопаду
Медведев предложил неожиданный разворот программы БПЛА в России
Донбасс, отношение к ИИ, театр: как живет актриса Валентина Рубцова
Изнасиловал в подвале и выкинул к остановке: россиянин сел на 19 лет
Спасатели вытащили пса с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.