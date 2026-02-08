Зимняя Олимпиада — 2026
Евродепутат раскрыл планы Брюсселя на создание армии

Евродепутат Картайзер: ЕС хочет создать армию в 100 тыс. человек

Солдаты стран НАТО Солдаты стран НАТО Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Евросоюз хочет создать европейскую армию в 100 тыс. человек, заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, при этом Брюссель полностью игнорирует нейтралитет некоторых государств-членов.

ЕС стремится стать оборонной организацией, игнорируя нейтралитет некоторых государств-членов, а также недостаточную правовую основу для столь амбициозного процесса. Предлагаемое создание европейской армии численностью 100 тыс. человек не имеет никакой правовой базы, — сказал он.

Парламентарий отметил, что Европейский союз, представляющий собой объединение суверенных государств, ныне трансформируется в структуру, нацеленную на контроль над странами-участницами и их населением. По его словам, центральные органы ЕС систематически лишают государства-члены их компетенций, даже тогда, когда отсутствуют либо недостаточны правовые основания для таких действий согласно основополагающим договорам Союза.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возможность создания армии ЕС, которая дублировала бы НАТО, исключена. Так она ответила на вопрос украинских журналистов о возможности создания таких вооруженных сил с костяком в виде ВСУ.

