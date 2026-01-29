Возможность создания армии ЕС, которая бы дублировала НАТО, исключена, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече глав МИД Евросоюза. Так она ответила на вопрос украинских журналистов о возможности создания таких вооруженных сил с костяком в виде ВСУ. Трансляция доступна на сайте Европейской службы внешних связей.
Для меня вполне понятно, что в армии должна быть очень понятная субординация, чтобы всякий раз, когда что-то происходит, было ясно, кто кому отдает приказы. Если мы создадим параллельные структуры, то это просто размоет картину, — отметила она.
Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия Соединенных Штатов в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и даже впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление высокопоставленной чиновницы о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.