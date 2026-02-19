Зимняя Олимпиада — 2026
Выдержат –35, вырастут красавцами и имеют интересные особенности: три выносливых многолетника для сада

Фото: D-NEWS.ru
Если хочется посадить растения «раз и надолго», которые не боятся суровых зим, быстро набирают высоту и каждый сезон выглядят эффектно, стоит обратить внимание на эти три многолетника. Они отлично зимуют, стабильно цветут и украшают участок без постоянных пересадок и сложного ухода.

Дербенник иволистный — корневищный многолетник высотой 100–120 см с лилово-розовыми цветками, собранными в плотные колосовидные соцветия. Его часто называют плакун-травой за способность выделять капли влаги на кончиках листьев после тёплых ночей — так растение регулирует водный баланс. При выращивании через рассаду зацветает уже в первый год, массовое цветение начинается со второго. На одном месте может расти 7–10 лет. Морозостойкость очень высокая — до –40 °C без укрытия.

Бузульник зубчатый — мощный декоративный многолетник высотой до 150–180 см с крупными резными листьями и яркими жёлто-оранжевыми соцветиями. Он быстро разрастается, образуя плотные куртины, и выглядит эффектно весь сезон, даже без цветения. Листья бузульника могут достигать 40–50 см в диаметре, создавая впечатление «тропического» сада. Растёт на одном месте 8–12 лет без пересадки. Отличается высокой зимостойкостью — выдерживает морозы до –35…–40 °C. Интересный факт: в прохладную погоду его листья меняют оттенок и становятся более насыщенными.

Роджерсия — крупный корневищный многолетник с эффектными пальчатыми или перистыми листьями и нежными метёлками кремовых или розоватых цветов. Высота взрослого растения достигает 120–150 см. Роджерсия ценится не только за цветение, но и за декоративную листву, которая осенью окрашивается в бронзовые и бордовые оттенки. На одном месте может расти 10–15 лет. Обладает высокой зимостойкостью — до –35 °C. Интересный факт: растение считается «долгожителем» и с возрастом становится только красивее и мощнее.

Ранее мы рассказывали о растении с восковыми листьями словно в инее. Цветок-однолетник для необычного акцента в саду.

