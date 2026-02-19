Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 15:02

Эти 3 причудливых пушистика преобразят сад: их можно стричь или оставить в естественной форме. Однолетние и многолетние красавцы

Фото: D-NEWS.ru
Декоративно-лиственные растения с мягкой объемной кроной все чаще становятся главным украшением участка. Они быстро растут, легко поддаются формированию и сохраняют аккуратный вид весь сезон. Такие культуры позволяют создавать живые фигуры, бордюры и необычные композиции без сложного ухода.

Кохия декоративная — быстрорастущий однолетник, формирующий густой куст высотой до 80–100 см. В течение сезона она выглядит свежо и аккуратно, а к осени ее зелень окрашивается в карминные и оранжевые оттенки. После стрижки кохия активно наращивает новые побеги, поэтому отлично подходит для топиария. Живет один сезон и полностью отмирает осенью. Морозов не переносит, погибает при первых заморозках, поэтому выращивается только как однолетняя культура.

Цинерария приморская — декоративное растение с серебристо-бархатными листьями высотой 30–60 см. В средней полосе чаще выращивается как однолетник, но в теплом климате может жить 2–3 года. Хорошо переносит формирующую обрезку и со временем становится более плотной и пушистой. Морозостойкость низкая: уже при –3–5 °C растение повреждается и не зимует без укрытия.

Сантолина кипарисовидная — компактный полукустарник с тонкой серебристой листвой высотой 40–60 см. Относится к многолетникам и может расти на одном месте 5–7 лет и дольше. Отлично переносит стрижку и сохраняет форму даже после сильной обрезки. В регионах с мягкими зимами зимует без проблем, выдерживая до –15 °C. В более холодных зонах требует укрытия, так как при –20 °C может подмерзать.

Ранее мы рассказывали о растении с восковыми листьями словно в инее. Цветок-однолетник для необычного акцента в саду.

Проверено редакцией
сады
цветы
многолетники
однолетники
клумбы
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
