Эти 3 причудливых пушистика преобразят сад: их можно стричь или оставить в естественной форме. Однолетние и многолетние красавцы

Декоративно-лиственные растения с мягкой объемной кроной все чаще становятся главным украшением участка. Они быстро растут, легко поддаются формированию и сохраняют аккуратный вид весь сезон. Такие культуры позволяют создавать живые фигуры, бордюры и необычные композиции без сложного ухода.

Кохия декоративная — быстрорастущий однолетник, формирующий густой куст высотой до 80–100 см. В течение сезона она выглядит свежо и аккуратно, а к осени ее зелень окрашивается в карминные и оранжевые оттенки. После стрижки кохия активно наращивает новые побеги, поэтому отлично подходит для топиария. Живет один сезон и полностью отмирает осенью. Морозов не переносит, погибает при первых заморозках, поэтому выращивается только как однолетняя культура.

Цинерария приморская — декоративное растение с серебристо-бархатными листьями высотой 30–60 см. В средней полосе чаще выращивается как однолетник, но в теплом климате может жить 2–3 года. Хорошо переносит формирующую обрезку и со временем становится более плотной и пушистой. Морозостойкость низкая: уже при –3–5 °C растение повреждается и не зимует без укрытия.

Сантолина кипарисовидная — компактный полукустарник с тонкой серебристой листвой высотой 40–60 см. Относится к многолетникам и может расти на одном месте 5–7 лет и дольше. Отлично переносит стрижку и сохраняет форму даже после сильной обрезки. В регионах с мягкими зимами зимует без проблем, выдерживая до –15 °C. В более холодных зонах требует укрытия, так как при –20 °C может подмерзать.

