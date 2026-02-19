Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыты последствия возможного отключения электричества и газа на Украине

Энергетик Юшков: отключение электричества и газа будет болезненным для украинцев

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Отключение электричества и газа станет тяжелым испытанием для жителей Украины, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, ограничения на поставки энергоресурсов из Венгрии и Словакии вынудят Киев ужесточить график подачи электроэнергии.

Если Венгрия и Словакия отключат Украине газ и электроэнергию, конечно, для населения это будет очень болезненно. Как минимум, будет введен более жесткий график подачи электричества на территории всей страны, например по несколько часов в сутки, и то не всегда. Либо украинская энергосистема может развалиться на отдельные острова вокруг объектов генерации, прежде всего атомных электростанций, — поделился Юшков.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна продолжит получать российскую нефть через Адриатический трубопровод, пока не будут возобновлены поставки по нефтепроводу «Дружба», заблокированные Украиной. По его словам, нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль на острове Крк, а затем транспортироваться по трубопроводу в направлении Венгрии и Словакии.

