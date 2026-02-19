Трамп продлил действие санкций США против России

Антироссийские санкции продлены еще на год, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, поступившем в Федеральный реестр. Рестрикции введены в связи с ситуацией на Украине

Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому <…> я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660, — написал Трамп в пояснительной записке.

Ранее сегодня, 19 февраля, Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он посетовал, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине.

До этого стало известно, что американские власти захватили нефтяной танкер «Маринера» под российским флагом ради политического посыла от администрации главы Белого дома президенту РФ Владимиру Путину. Как написало издание The Telegraph, инцидент с судном и поддержка новых антироссийских санкций якобы должны были подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине.