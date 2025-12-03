Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветок для тех, у кого нет времени на уход за садом: цветет с июня до осени, не требует подкормок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы мечтаете о саде, который будет цвести все лето без перерыва, обратите внимание на неприхотливую и выносливую эшшольцию. Этот цветок способен непрерывно цвести с июня до поздней осени, до самых заморозков!

Эшшольция не боится засухи, растет на бедных почвах, не требует подкормок и сложного ухода. Ее резные серебристые листья и яркие цветы-чашечки оранжевого, желтого, розового или красного цвета покрывают клумбу сплошным ковром. Каждый отдельный цветок живет недолго, но их так много, что растение постоянно усыпано новыми бутонами.

Для максимально долгого цветения просто посейте эшшольцию в хорошо дренированную почву на солнечном месте и изредка поливайте в засуху. Она не любит пересадку, поэтому лучше сеять ее сразу на постоянное место. Этот цветок идеален для тех, у кого нет времени на сложный уход за садом, но есть желание наслаждаться красивым цветением все летние месяцы без перерыва!

Ранее были названы цветы, которые выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке.

