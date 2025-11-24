Выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке: цветы, которые сами пробьются сквозь дерн

Если у вас есть заросший травой участок, который очень хочется украсить, есть беспроигрышное решение — посадите неприхотливые и мощные цветы, которые сами пробьются сквозь дерн.

Абсолютный лидер в этой категории — люпин. Его длинные стержневые корни способны пробить любую почву, а мощная розетка листьев заглушит сорняки. Уже в июне он выбросит высокие, эффектные свечи соцветий всех оттенков радуги — от белого и розового до глубокого фиолетового. Не менее стойкими считаются изящные аквилегии (водосбор), которые легко сеются самосевом и появляются в самых неожиданных местах, или золотые шары рудбекии. Эти многолетники не выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке.

Просто сделайте лунку в дерне, посадите корневище или семя, и уже через сезон вы получите оазис дикой, естественной красоты, который преобразит самый неухоженный уголок вашего сада без лишних усилий.

