Сальдо раскрыл последствия атаки ВСУ на Херсонскую область

Вооруженные силы Украины нанесли удар по электроподстанции в селе Дудчино Херсонской области, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, объект атаковал дрон. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В Дудчино Каховского МО в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция, — отметил Сальдо.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно. Силы ПВО за ночь также ликвидировали и перехватили четыре беспилотника над территорией Воронежской области. 20 и 8 БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей, отметили в министерстве.

Также журналисты рассказали, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей.