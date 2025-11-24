Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака» Ковалев и Кравчук вышли из состава тренерского штаба «Спартака»

Олимпийские чемпионы Алексей Ковалев и Игорь Кравчук покинули тренерский штаб ХК «Спартак», сообщается на сайте клуба. Причины решения не уточнялись.

Тренерский штаб «Спартака» покидают Алексей Ковалев и Игорь Кравчук. Хоккейный Клуб «Спартак» Москва благодарит Алексея Вячеславовича Ковалева и Игоря Александровича Кравчука за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! — сказано на сайте «Спартака».

Также в клубе сообщили, что старший тренер МХК «Спартак» Олег Кваша был переведен в тренерский штаб основной группы. Под его руководством МХК «Спартак» стала обладателем Кубка Харламова в прошлом сезоне.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал неожиданной отставку Кудашова из «Динамо». По его мнению, это решение было принято вопреки спортивным результатам команды. Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Тренер подтвердил эту информацию в разговоре с «Матч ТВ». Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

До этого астанинский хоккейный клуб «Барыс» одержал крупную победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казахстанской команды.