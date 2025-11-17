Экс-тренер сборной России назвал неожиданной отставку Кудашова из «Динамо»

Увольнение Алексея Кудашова из «Динамо» является неожиданным решением, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. По его мнению, это решение было принято вопреки спортивным результатам команды.

Если я не ошибаюсь, Кудашов из последних десяти матчей выиграл семь. Особенных предпосылок к увольнению не было, если только нет там других проблем, о которых я просто не знаю. Для меня это немного неожиданно, — сказал Плющев.

По информации «Спорт-Экспресса», Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Тренер подтвердил эту информацию в разговоре с «Матч ТВ». Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече московская команда обыграла в гостях новосибирскую «Сибирь» (3:2).

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В 2024-м динамовцы завоевали Кубок континента, а годом позже стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды он провел 321 матч.