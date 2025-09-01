«Россию вернут на Кубке Канады — 2028»: Плющев о старте КХЛ, Овечкине и НХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября. В мачте открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о главных проблемах отечественного хоккея, раскрыл, когда Александр Овечкин окажется в Зале славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и назвал год возвращения российских игроков на международные турниры.

«Звездных игроков очень мало, в нашем хоккее их практически нет»

— Чего вы ожидаете от нового сезона КХЛ?

— Не думаю, что будет что-то выдающееся. Будет борьба. Все команды, к сожалению, подравнялись. Всегда должны быть лидеры, на которых должны равняться остальные. В ведущих клубах много иностранных тренеров, которые будут воевать между собой. Я думаю, что наши специалисты тоже составят им конкуренцию. Нетрудно назвать команды, которые выйдут в плей-офф. Сложно предсказать, кто возьмет Кубок Гагарина: борьба будет продолжаться до последнего матча.

— Летом прошел Матч звезд НХЛ и КХЛ. И команда НХЛ просто разорвала КХЛ, те были как мальчики для битья. Говорит ли это о кризисе КХЛ или таких выводов по выставочному матчу не стоит делать?

— Здесь надо говорить не о кризисе КХЛ, а о кризисе уровня мастерства игроков. Это разные вещи. КХЛ организовывает розыгрыш турнира. Я думаю, что у лиги нет кризиса. По организации все делается грамотно, за исключением судейских фокусов, когда каждый раз придумывают новые правила, причем 90% из них нежизнеспособны.

Александр Овечкин (НХЛ), Богдан Конюшков (КХЛ) и вратарь Илья Набоков (КХЛ) на Матче года — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

К лиге не стоит предъявлять претензий по уровню мастерства игроков. Это не их направление. Это больше направление Федерации хоккея России, которая должна вырабатывать программы, направления, проводить тренерские советы, слышать людей, а не только себя любимых. К КХЛ меньше претензий, чем к клубам и системе подготовки игроков. Мы давно не готовим тех хоккеистов, которых хотелось бы видеть на площадке. Есть кризис среднего возраста, а есть кризис среднего звена. Звездных игроков очень мало, в нашем хоккее их практически нет. Если они появляются, то практически сразу покидают КХЛ и уезжают в НХЛ.

— В КХЛ действует правило, что шайба должна не больше трех секунд быть за воротами. Как оно вам?

— Правило трех секунд сильно влияет на технико-тактическую работу команд. Начинать атаку, выбрасывая шайбу по бортам, не лучшее дело. Защитников приучают как можно быстрее отделаться от шайбы. Это не мировой уровень. На чемпионатах мира и в НХЛ я видел другую игру.

— А идея сократить буллитную серию до трех бросков вместо пяти?

— Это, может, единственное правило, которое вполне реально. Зачем развозить по бортам некоторые вещи, когда можно решать вопрос в течение трех бросков? Если сравнялись — значит, до победного. Это нормально. Единственное, что буллиты не тот результат, который был бы логичен.

Даниил Четвериков («Ак Барс») и вратарь Юрий Сироткин («Салават Юлаев») в финальном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Я бы вернулся к правилу трех очков, потому что команды ясно знали бы, что борются за три очка в основное время, за два — в дополнительное и только очко дают за буллиты. А так иногда такую вату катают до буллитов... Что там, что там — два очка. Разницы нет.

— КХЛ появилась в 2008 году и хотела конкурировать с НХЛ. Насколько это было утопией с самого начала?

— Продекларировать — еще не значит сделать наяву. Для этого совершенно не нужны непонятные мечты. НХЛ давно обладает своей историей и культурой. Самое главное — они имеют возможность приглашать лучших игроков мира. Мы все-таки пользуемся услугами хоккеистов далеко не самого высокого класса, а значит, мы уже уступаем в этом плане.

Не надо за кем-то гоняться. У нас всю жизнь был хороший, интересный хоккей. Не надо повторять все то, что для нас на генетическом уровне в принципе неприемлемо. Может быть, поэтому у нас существуют проблемы. Надо взять лучшее, что осталось от советской школы, и расширять, прогрессировать с учетом тех требований, которые предъявляет современный хоккей. Иногда мы копируем то, что совершенно никому не интересно. Мы пытаемся копировать массовые драки, бои по договоренности.

Всякой глупости много. Если там давно от этих вещей отказались, случаются только отдельные эксцессы, то у нас комментаторы во все микрофоны кричат: «Это же хоккей! Это так интересно!» Что интересного, когда родители приходят с восьми-девятилетним ребенком, он смотрит на этот бардак, где друг друга бьют до крови, причем люди, которые на коньках иногда плохо катаются? К такому не надо стремиться.

— Насколько КХЛ сейчас конкурентна именно в борьбе за выход в плей-офф?

— По моему мнению, если команда заявляет расширенный состав на сезон, она им должна играть. Могут быть единичные, точечные усиления, не превышая одного-двух человек. Когда команды меняются вплоть до плей-офф, вообще не поймешь, кто в какой форме играет и кто кого тренировал, кто за что отвечает. Тренер набирает команду, у него есть определенное видение, как ее готовить, кого приглашать. Может быть, не всегда попадаешь в нужного игрока, но тем не менее команда выстраивается на определенных традициях.

Игроки «Локомотива» радуются заброшенной шайбе в матче финала плей-офф чемпионата КХЛ в Ярославле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Когда перед сезоном половина игроков уходит, а половина приходит, стабильности никогда не будет. Тренерский штаб никогда не поймет, чем он занимается. Когда команда меняется на 80% в предсезонке, а перед плей-офф еще на 50%, непонятно — а кто отвечает за результат? Когда тренеру предъявляют претензии за итоги, наверняка он говорит в кулуарах: «Вы же мне их набрали, почему спрашиваете с меня?» А ему в ответ: «Ты же тренер, ты их должен подготовить».

Я думаю, надо жестче вводить правила с демографией игроков. Если все время действовать методом тыка — взял, отобрал, увидел, что не нужен, убрал, — это чехарда, глупость. В межсезонье много человеческих трагедий, когда за две недели до чемпионата отказываются от игрока, который уже был подписан и провел несколько сезонов в этом клубе.

Говорят, что все по регламенту. Раз по регламенту — значит, нужен профсоюз хоккеистов, чтобы он решал вопросы в защиту игроков. У них есть семьи, дети, бабушки, дедушки, родители, за которыми иногда надо ухаживать. А когда тебя за две недели до чемпионата выбрасывают, за две недели он должен найти новую команду? Так не бывает. Именно на это нужно обращать внимание, а не изобретать правила, которые нежизнеспособны.

— КХЛ вышла из юрисдикции Международной федерации хоккея (ИИХФ). Не считаете это ошибкой? К каким сложностям это привело?

— Это не просто ошибка. Я бы сказал, что это вредительство, и жизнь это доказала. Когда иностранцы побежали из клубов, мы пытались обратиться в ИИХФ. Они говорят, мол, вы же не член федерации, чего вы к нам обращаетесь? Вы сами сказали, что мы вам не нужны, что вы сами с усами. Раз так, то действуйте, как считаете нужным.

Мы будем допущены до международных официальных соревнований, но в любом случае нам нужно будет выполнить все требования ИИХФ, в том числе штрафные санкции. Некоторых руководителей нашего хоккея могут не допустить до официальных соревнований, потому что они сначала говорили, что ИИХФ нам не указ, а потом на полусогнутых просили, чтобы им помогли вернуть игроков назад или, по крайней мере, заплатили компенсацию.

Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея Фото: Aron Broman/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Насколько нынешние легионеры в КХЛ делают лигу сильнее?

— С учетом общего уровня КХЛ, отдельные легионеры интересны сами по себе, потому что мастеровитые ребята, но это единицы. Остальные на том же уровне, на котором и наши игроки. Иногда это шило на мыло, чтобы сказать, что у нас есть легионер и у него контракт намного отличается от контракта российского хоккеиста.

«Шанхай Дрэгонс» — команда одного дня»

— Игорь Никитин вернулся в ЦСКА. Чего вы ждете от него в первый сезон работы?

— Будет непростой сезон, непростая работа. ЦСКА, как и многие другие клубы, свалили все [неудачи] на предыдущих игроков и тренеров. Команда сильно обновилась. Надо делать коллектив, способный решать большие задачи. Сумеет Никитин сделать это за полсезона? Не знаю.

С учетом того, что уровень других команд не повысился, а в лучшем случае остался прежним, в принципе все возможно. Но за сезон не делается команда ультра-си. Нужно время. Хочется пожелать Никитину всего наилучшего, удачи. Парень — трудяга. Четыре сезона провел в нашем древнем красивейшем городе Ярославле, но, к сожалению, не сложилось в плане уважения друг к другу.

— Как оцените историю с неприглашением Никитина на чемпионский парад «Локомотива»?

— Если организаторы чемпионского парада сомневались, что это приведет к негативным последствиям, по крайней мере перстень надо было ему дать. Если бы просто пригласили, Никитин вежливо отказался бы. Он сам понимал, что в той ситуации и при той прессе ему было бы не очень удобно и комфортно там себя чувствовать. Надо было сделать официальное приглашение, показать, что Ярославль — это солидный клуб, который не сводит счеты по каким-то моментам. Если не приглашать, то перстень Никитин однозначно заслужил. Здесь других мнений быть не может.

— Игорь Ларионов возглавил СКА. Ваши ожидания?

— Сложно сказать. От нынешнего СКА ждут больших результатов в этом сезоне. Я сомневаюсь, что СКА будет однозначным лидером Западной конференции. Точно будет бороться за плей-офф, а дальше покажет время. Много разговоров о тактике, питании, форме, но резкие изменения внутри команды не всегда приводят к положительным результатам.

Игорь Ларионов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Боб Хартли вернулся в КХЛ и будет тренировать «Локомотив». Насколько сильно изменится команда?

— Будет новый «Локомотив» со старыми игроками. Хартли заявил, что будет придерживаться другого стиля. Сложно сказать, что у него получится. Первые игры далеко не впечатляют болельщиков и специалистов. Перестройка, как правило, долгий процесс. Всегда можно подшлифовать чемпионскую команду, дыры есть в любом коллективе. Достаточно сложно менять стиль и психологию игроков. Не все сумеют перестроиться. Посмотрим. Говорить можно одно, а на самом деле будет по-другому.

— «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс». Команда в новом сезоне будет играть в Санкт-Петербурге, а через несколько лет планирует вернуться в Китай. Вы верите, что у них получится сделать по-настоящему конкурентную команду?

— Конкурентоспособную команду сделать сложно, но можно. Это возможно с финансами, которые есть в Китае, но только при условии концепции и наличия в клубе профессионалов, которые понимают, что нельзя жить одним днем. На сегодня это команда одного дня. Я имею в виду, что они отыграли сезон одними игроками, потом набрали новых и ими отыграли другой сезон. Стабильная команда всегда находится наверху. Во многих футбольных командах видишь, что лидерами являются ветераны клуба. Достаточно посмотреть на того же Акинфеева. Для футболистов ЦСКА он безусловный авторитет. Когда таких нет в клубе, а есть только зарплатная ведомость, сложно сделать команду.

Китай — очень трудолюбивая нация. Если им поставить задачу, убедить сделать так, что не надо ждать сиюминутного результата, а работать на перспективу, то можно сделать классную команду. Но пока этого не видно.

— Летом «Витязь» исключили из КХЛ из-за финансовых проблем. Сейчас есть трудности у новокузнецкого «Металлурга». Насколько потеря таких команд является проблемой для российского хоккея?

— «Витязь» — клуб, который в течение длительного времени зарекомендовал себя бойцами. Они постоянно сражались за место в плей-офф, у них не было проходных матчей. Конечно, жаль, что в Московской области — а это далеко не бедный регион в нашей стране — нет ни одной команды КХЛ. Был мытищинский «Атлант», прекрасная команда, с удовольствием ее смотрел. Там был очень интересный коллектив с Сергеем Мозякиным.

Игроки хоккейного клуба «Витязь» Динар Хафизуллин, Евгений Тимкин и Владимир Малевич (слева направо) Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Затем в Балашихе играл «Авангард», когда в Омске достраивали арену, там играл «Витязь». Конечно, в Московской области есть проблемы посерьезнее, но нужно иметь свою команду. Были традиции воскресенского «Химика» под руководством Николая Эпштейна. Там готовились игроки в сборную СССР. А что такое сборная СССР? Это знак качества!

Болельщики всегда любили новокузнецкий «Металлург», посещали матчи. В Новокузнецке всегда был развит хоккей. Я думаю, в обоих случаях одни и те же проблемы. Когда не совсем хоккейные люди пытаются сделать команду, почти всегда возникают проблемы с руководством. Если нет финансов, как можно содержать клуб?

«Овечкин обязательно окажется в Зале славы НХЛ»

— Кто из игроков КХЛ способен заиграть в НХЛ?

— На сегодня я бы не давал кому-то вистов, потому что хоккей является контактной игрой. Сезон покажет. Могут появиться новые игроки, которые будут радовать зрителей. Настоящие болельщики ходят смотреть на личностей. Так всегда было.

В московском «Динамо» играли Александр Мальцев и Валерий Васильев. Куда бы «Динамо» ни приезжало, всегда идут и говорят: «Мы идем смотреть на Мальцева и Васильева». Хотя «Динамо» было стабильной командой. Они завоевывали бронзу первенства СССР, были призерами Кубка. Личности определяли.

Так же как в ЦСКА были такие личности, как Фирсов, Викулов, Полупанов, Харламов. Ходили смотреть, что там Валерка (Валерий Харламов. — NEWS.ru) показывает. Смотрели на мастерюг.

Сейчас ходят смотреть на команды. Болельщики иногда даже не знают фамилий игроков, потому что все так быстро меняется. На игры КХЛ ходят не фанатичные болельщики, ходят посмотреть на резвых ребят, которые пытаются играть в хоккей.

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Овечкину в сентябре исполнится 40 лет. У него последний год контракта с «Вашингтон Кэпиталз». Как вы считаете, вернется ли он в родное «Динамо» или уже решит закончить карьеру?

— Я не буду ничего предполагать. Александр — хоккейная величина. Он в состоянии сам принять решение, без всяких подсказок. 40 лет — это возраст, нужно взвесить все за и против. Хоккей — контактная игра. В прошлом сезоне Овечкин получил перелом ноги. Никто не может сказать, что будет дальше. Он физически сильный и одаренный человек. Но решать будет сам — надо ему это или нет. Может, будет заниматься другим делом.

— После того как Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки в НХЛ, многие люди, в частности депутаты, начали говорить о том, что его рекорд нужно увековечить, например, переименовать Флотскую улицу, где жил Овечкин, в честь хоккеиста. Согласны, что рекорд Александра надо увековечить?

— У нас некоторые депутаты, чтобы обратить на себя внимание, иногда такие предложения делают, что дальше некуда. Сейчас идет СВО, там наши парни-герои. Я думаю, у нас улиц не хватит, чтобы называть их именами и фамилиями тех ребят, которые очень много делают для страны, в том числе и в спорте. Во многом благодаря их заслугам многие стали обращать внимание на наших спортсменов и допускать их до международных соревнований, а не из-за того, что у нас некоторые депутаты так любят словоблудие, что не всегда отвечают за свои слова.

— Овечкина вслед за Сергеем Федоровым включат в Зал славы?

— Обязательно будет в Зале славы. Там находится Гретцки, а Александр побил его рекорд. Я думаю, они в Зал славы вводят не действующих игроков, а завершивших карьеру. Так там появился Сергей Федоров, который был большим любимцем «Детройта». Он был центрфорвардом, его никогда ни с кем не спутаешь. Когда Овечкин завершит карьеру, тогда, наверное, будет принято решение о его введении в Зал славы НХЛ. Никто препятствовать этому не будет.

Сергей Федоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Карьера Овечкина и Малкина в НХЛ близится к концу. Кто станет там новой российской звездой?

— Демидов ярко влетел в мир НХЛ. Капризов, Мичков, Демидов — это игроки будущего. Будем надеяться, что у них не зазвездит раньше времени. По крайней мере, в Иване и Кирилле я уверен. Им не будет свойственна звездная болезнь. Посмотрим, что будет с Мичковым. Талантливый парень, но не всегда адекватен в своих поступках и выражениях.

«Сборная России вернется на Кубке Канады — 2028»

— Кто самый яркий игрок, которого вы тренировали?

— У меня ребята все были талантливыми, поэтому они неоднократно становились победителями молодежных чемпионатов мира. Если говорить о наиболее ярких, это Илья Ковальчук. Он у меня с 16 лет, когда я набирал сборную 1983 года.

— Был ли в вашей тренерской карьере хоккеист, о котором вы думали, что растет большая звезда, но у него не получилось полностью реализовать свой потенциал?

— «Большая звезда» — громко сказано, но от многих игроков я ждал большего. Думал, что они себя лучше реализуют. Хотя очень многие реализовали себя в НХЛ, потом здесь работают, в хоккее. Я просто многим не рекомендовал быстро уезжать в НХЛ. Мне говорили, что Ковальчук уехал в 18 лет, при этом больше не выступал за молодежную сборную, и чемпионаты мира мы уже выигрывали без него.

Не надо себя равнять с кем-то, все очень индивидуально: насколько человек может быстро адаптироваться, насколько его психология позволяет вариться в компоте НХЛ. Многие не слушали, спешили уезжать. Там не получалось — приезжали обратно, думали на старых дрожжах здесь погусарить, а тут уже другие требования.

Игрок ХК «Спартак» Илья Ковальчук (слева) и игрок ХК «Металлург» Денис Зернов в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

— Когда сборную России по хоккею вернут на международные соревнования?

— Мне кажется, сборная России вернется на Кубке Канады в 2028 году. Думаю, там она будет представлена не только игроками НХЛ, но и КХЛ. В ближайшее время особых перспектив не видно, тем более, насколько я знаю, по каким-то причинам международная федерация наложила на нас большой денежный штраф. Надо его выплачивать, признавать себя неправыми в каких-то ситуациях, тогда будет какой-то разговор.

Все равно будут решать другие люди, на другом уровне. ИИХФ — организация, которая зависит от многих вещей. США — главный спонсор большого олимпийского движения. Мне кажется, ИИХФ тоже находится на спонсорстве США. Учитывая что «великие хоккейные державы», такие как Латвия, Эстония, Израиль, самостоятельно принимают решение, кого допустить, а кого нет, думаю, такого не будет. А дадут отмашку — и все будет.

— На последних чемпионатах мира, в которых Россия принимала участие, бывало, что наша сборная вылетала в четвертьфинале и оставалась без медалей. Насколько международный бан скажется на результатах?

— Бывало, что мы и в плей-офф не попадали. Конечно, не находясь в контакте с лучшими сборными мира, мы многие вещи теряем. Начинаем придумывать правила, по которым никто не играет, начинаем придумывать вещи, которые несвойственны европейскому и североамериканскому хоккею. Все это плохо скажется в момент возвращения. Игроки привыкли к одним трактовкам правил, а там совершенно другие. Не надо придумывать хоккей. Это консервативная, красивая, мощная игра для настоящих парней. Наверное, не стоит извращать ее до фигурного катания.

Конечно, будут большие сложности, если играть в хоккей, который показывало нижегородское «Торпедо» в прошлом сезоне или «Северсталь». Не знаю, сделают они выводы или нет, но нельзя играть в хоккей без силовых приемов. Это противоречит всем правилам. Хоккей — контактная игра. Но и трактовать силовые приемы надо так, как положено, а то у нас в одной игре трактуется так, в другой иначе. Возникают вопросы к судейству, именно по трактовке правил. Сразу перестроиться будет очень сложно.

Игрок сборной России Сергей Андронов, вратарь сборной США Кори Шнайдер и игрок сборной России Илья Ковальчук (слева направо) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

— Интерес к хоккею в России растет?

— У нас хоккей всегда любили. На матчи ходят, но я не могу сказать, что игра приобрела новых болельщиков или кого-то потеряла. Хоккейный бум? Наверное, он есть среди родителей, которые мечтают, чтобы их дети обязательно были в НХЛ, а не в родных клубах, в которых они воспитываются. Это мы прививаем все то, что потом пожинаем. У нас есть клубы с ярчайшими историями, традициями, которые, наверное, надо соблюдать и приумножать. В первую очередь это такие клубы, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак».

В последнее время очень много коммерции. И родители смотрят на все это дело через призму коммерции. Есть матчи, где не всегда заполняются трибуны, даже на играх своих любимых команд. Я не думаю, что какой-нибудь болельщик на трибуне назовет пять человек из стартового состава любой команды, потому что состав постоянно меняется, а некоторые фамилии просто не запоминаются.

Другие виды спорта тоже рассчитывают на своих болельщиков. Сейчас очень интересно смотреть футбольные матчи. Раньше я их вообще не смотрел, потому что было невозможно. Сейчас ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Динамо» показывают интересный футбол именно за счет своих воспитанников. В хоккее, наверное, можно меньше похвастаться историями, где свои воспитанники занимают места в родных клубах. Всегда хочется смотреть на своих, а не на гастролеров из-за океана.

