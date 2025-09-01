День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:50

Плющев назвал отрицательную черту современного хоккея

Тренер Плющев: в современном хоккее много коммерции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал избыток коммерции отрицательной чертой современного хоккея. Также он отметил, что этот вид спорта в России любили всегда.

У нас хоккей всегда любили. На матчи ходят, но я не могу сказать, что игра приобрела новых болельщиков или кого-то потеряла. В последнее время очень много коммерции. Есть матчи, где не всегда заполняются трибуны, даже на своих любимых командах. Я не думаю, что какой-нибудь болельщик на трибуне назовет пять человек из стартового состава любой команды — состав постоянно меняется, а некоторые фамилии просто не запоминаются, — сказал Плющев.

Ранее он назвал олимпийского чемпиона Илью Ковальчука самым ярким хоккеистом, с которым он работал. Специалист добавил, что все, кто тренировался под его началом, талантливые.

До этого Плющев заявлял, что российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам в состоянии решить, когда ему завершать спортивную карьеру. Он также отметил, что россиянин — физически сильный и одаренный человек.

хоккей
Владимир Плющев
Россия
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Президент Ирана лично проследит, чтобы партнерству с РФ ничего не мешало
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.