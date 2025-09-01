Плющев назвал отрицательную черту современного хоккея

Тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал избыток коммерции отрицательной чертой современного хоккея. Также он отметил, что этот вид спорта в России любили всегда.

У нас хоккей всегда любили. На матчи ходят, но я не могу сказать, что игра приобрела новых болельщиков или кого-то потеряла. В последнее время очень много коммерции. Есть матчи, где не всегда заполняются трибуны, даже на своих любимых командах. Я не думаю, что какой-нибудь болельщик на трибуне назовет пять человек из стартового состава любой команды — состав постоянно меняется, а некоторые фамилии просто не запоминаются, — сказал Плющев.

Ранее он назвал олимпийского чемпиона Илью Ковальчука самым ярким хоккеистом, с которым он работал. Специалист добавил, что все, кто тренировался под его началом, талантливые.

До этого Плющев заявлял, что российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам в состоянии решить, когда ему завершать спортивную карьеру. Он также отметил, что россиянин — физически сильный и одаренный человек.