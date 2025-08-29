День знаний — 2025
Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкин завершит спортивную карьеру

Тренер Плющев: Овечкин сам в состоянии принять решение о завершении карьеры

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам в состоянии решить, когда ему завершать спортивную карьеру. Он также отметил, что россиянин — физически сильный и одаренный человек.

Я не буду ничего предполагать. Александр — хоккейная величина. Он в состоянии сам принять решение. 40 лет — это возраст, нужно взвесить все за и против. Никто не может сказать, что будет дальше. Он физически сильный и одаренный человек, но решать будет он — надо ему это или нет, — сказал Плющев.

6 апреля в матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и став лучшим снайпером в истории.

Ранее американская ферма «Саммерс» создала лабиринт на кукурузном поле в честь снайперского рекорда Овечкина в НХЛ. Масштабная композиция посвящена историческому достижению хоккеиста, превзошедшему результат Гретцки. Россиянин установил рекорд в ходе сезона-2024/25, обойдя показатель предшественника по количеству голов. На счету 39-летнего олимпийского чемпиона уже 897 заброшенных шайб.

Александр Овечкин
хоккей
НХЛ
российские спортсмены
