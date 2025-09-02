День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:00

Плющев раскрыл, как международная изоляция ударит по российскому хоккею

Тренер Плющев: российский хоккей столкнется с проблемами при возвращении на ЧМ

Владимир Плющев Владимир Плющев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил мнение, что у россиян возникнут проблемы с возвращением на международную арену. Он отметил, что, если не играть против лучших сборных мира, многие вещи начинают забываться.

Конечно, не находясь в контакте с лучшими сборными мира, мы многие вещи теряем. Начинаем придумывать правила, по которым никто не играет, начинаем придумывать вещи, которые не свойственны европейскому и североамериканскому хоккею. Все это плохо скажется в момент возвращения. Игроки привыкли к одним трактовкам правил, а там совершенно другие, — заявил Плющев.

Ранее специалист призвал не «придумывать хоккей» и не превращать в фигурное катание. По его словам, это консервативная, красивая, мощная игра для настоящих парней и не стоит ее «извращать».

До этого Плющев заявил, что самым ярким хоккеистом, с которым он работал, является олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Специалист добавил, что все игроки, которые тренировались под его началом, были талантливыми.

