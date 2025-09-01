День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:12

Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание

Хоккейный тренер, вице-президент проекта «Планета чемпионов», спортивный директор академии подготовки юных хоккеистов «Олимпийские надежды» Владимир Плющев Хоккейный тренер, вице-президент проекта «Планета чемпионов», спортивный директор академии подготовки юных хоккеистов «Олимпийские надежды» Владимир Плющев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru призвал не «придумывать хоккей» и не превращать его в фигурное катание. По словам специалиста, это консервативная, красивая, мощная игра для настоящих парней и не стоит ее «извращать».

Начинаем придумывать правила, по которым никто не играет, начинаем придумывать вещи, которые несвойственны европейскому и североамериканскому хоккею. Все это плохо скажется в момент возвращения. Игроки привыкли к одним трактовкам правил, а там совершенно другие. Не надо придумывать хоккей. Это консервативная, красивая, мощная игра для настоящих парней. Наверное, не стоит извращать ее до фигурного катания, — сказал Плющев.

Ранее специалист назвал избыток коммерции главной отрицательной чертой современного хоккея. Также он отметил, что этот вид спорта в России любили всегда.

До этого Плющев заявил, что самый яркий хоккеист, с которым он работал — это олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Специалист добавил, что все, кто тренировались под его началом — талантливые.

