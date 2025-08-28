Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы Тренер Плющев: Овечкина введут в Зал хоккейной славы после завершения карьеры

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru ответил, когда российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин будет включен в Зал хоккейной славы. По его мнению, это пройзойдет после окончания спортивной карьеры.

Обязательно. Там находится Гретцки, а Александр побил его рекорд. Я думаю, они в Зал славы вводят не действующих игроков, а завершивших карьеру. Там появился Сергей Федоров, который был большим любимцем «Детройта». Когда Овечкин завершит карьеру, тогда, наверное, будет принято решение о его введении в Зал славы НХЛ. Никто препятствовать этому не будет, — сказал Плющев.

6 апреля в матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории.

Ранее американская ферма «Саммерс» создала лабиринт на кукурузном поле в честь снайперского рекорда Овечкина в НХЛ. Масштабная композиция посвящена историческому достижению хоккеиста, превзошедшему результат Гретцки. Россиянин установил рекорд в ходе сезона-2024/25, обойдя показатель предшественника по количеству голов. На счету 39-летнего олимпийского чемпиона уже 897 заброшенных шайб.