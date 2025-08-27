День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:12

«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ

Тренер Плющев: в российском хоккее стало меньше звездных игроков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российском хоккее практически нет звездных игроков, если они появляются, то сразу покидают Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и уезжают в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), заявил в интервью NEWS.ru экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. По его словам, к КХЛ не стоит предъявлять претензии к мастерству игроков, этим должны заниматься клубы и Федерация хоккея России (ФХР).

К лиге не стоит предъявлять претензии по уровню мастерства игроков. Это не их направление. Это больше направление Федерации хоккея России, которая должна вырабатывать программы, направления, проводить тренерские советы, слышать людей, а не только себя любимых. К КХЛ меньше претензий, чем к клубам и системе подготовки игроков. Мы давно не готовим тех хоккеистов, которых хотелось бы видеть на площадке. Есть кризис среднего возраста, а есть кризис среднего звена. Звездных игроков очень мало, в нашем хоккее их практически нет. Если они появляются, то практически сразу покидают КХЛ и уезжают в НХЛ, — сказал Плющев.

Ранее Плющев заявил, что новое правило в КХЛ о запрете контролировать шайбу за воротами более трех секунд ломает игру и превращает ее в тараканьи бега. По его словам, речь идет о вредном упрощении.

Владимир Плющев
КХЛ
хоккей
росийские спортсмены
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.