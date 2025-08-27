«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ

В российском хоккее практически нет звездных игроков, если они появляются, то сразу покидают Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и уезжают в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), заявил в интервью NEWS.ru экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. По его словам, к КХЛ не стоит предъявлять претензии к мастерству игроков, этим должны заниматься клубы и Федерация хоккея России (ФХР).

К лиге не стоит предъявлять претензии по уровню мастерства игроков. Это не их направление. Это больше направление Федерации хоккея России, которая должна вырабатывать программы, направления, проводить тренерские советы, слышать людей, а не только себя любимых. К КХЛ меньше претензий, чем к клубам и системе подготовки игроков. Мы давно не готовим тех хоккеистов, которых хотелось бы видеть на площадке. Есть кризис среднего возраста, а есть кризис среднего звена. Звездных игроков очень мало, в нашем хоккее их практически нет. Если они появляются, то практически сразу покидают КХЛ и уезжают в НХЛ, — сказал Плющев.

Ранее Плющев заявил, что новое правило в КХЛ о запрете контролировать шайбу за воротами более трех секунд ломает игру и превращает ее в тараканьи бега. По его словам, речь идет о вредном упрощении.