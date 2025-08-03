«Тараканьи бега»: Плющев обрушился с критикой на новое правило КХЛ

Новое правило в КХЛ о запрете контролировать шайбу за воротами более трех секунд ломает игру и превращает ее в тараканьи бега, заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. По его словам, которые приводит Russia-Hockey.ru, речь идет о вредном упрощении.

Это правило делает нашу игру хаотичной, упрощает ее и даже ломает. Ни в Европе, ни тем более в НХЛ, где хоккей в последние годы — умный и комбинационный, это правило, превращающее игру в тараканьи бега, никогда не внедрят. А мы, ни о чем не думая, внедряем — и теряем рисунок своего хоккея, — объяснил Плющев.

Также Плющев назвал поражение звезд Континентальной хоккейной лиги от команды Национальной хоккейной лиги в благотворительном «Матче года» со счетом 3:15 избиением младенцев. По его словам, эта встреча показала гигантскую пропасть между лигами.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин планирует вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Отмечалось, что форвард хочет жить только в Москве, а потянуть его зарплату могут лишь два клуба — ЦСКА и «Динамо». Его годовая зарплата в НХЛ составляет $11,6 млн (904,3 млн рублей).