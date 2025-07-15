Экс-тренер сборной России назвал разгром КХЛ от НХЛ избиением младенцев Тренер Плющев назвал разгром КХЛ от НХЛ в «Матче года» избиением младенцев

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал поражение звезд Континентальной хоккейной лиги от команды Национальной хоккейной лиги в благотворительном «Матче года» со счетом 3:15 избиением младенцев. По его словам, которые цитирует портал russia-hockey.ru, эта встреча показала гигантскую пропасть между лигами.

Это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве — пропасть! Причем, крупно проигрывая, звезды КХЛ вроде бы собрались на третий период, но уровень мастерства не позволил им уйти от позорного счета. Вообще, это было избиение младенцев, — сказал Плющев.

Ранее капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили автомобиль в честь его снайперского рекорда. В апреле форвард стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Перед началом благотворительного «Матча года» Овечкину подарили автомобиль Jetour T2.

Машина выехала на лед и не скользила. Овечкин забросил одну из шайб в ворота команды звезд КХЛ.