Овечкин вышел на лед с детьми и разорвал КХЛ: как прошел «Матч года»

Кто сказал, что в хоккей не играют в плюс 30 градусов жары? Лучшие игроки КХЛ и НХЛ приехали в Москву на благотворительный «Матч года». Встречу организовали «Сектор 98» защитника «Юты» Михаила Сергачева и проект «Арена Play» нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Как прошел второй в истории «Матч года» с участием команд «Запад» (звезды НХЛ) и Восток (лучшие игроки КХЛ), сколько шайб забросил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — в материале NEWS.ru.

Предматчевый ажиотаж

За 2,5 часа до матча зрители уже начали подходить к «ЦСКА Арене». Специально для них подготовили Фестиваль болельщиков с музыкой, конкурсами и другими активностями. Тот, кто не сумел попасть на стадион, мог посмотреть игру на большом экране. Стоимость билетов варьировалась от 1499 до 11 990 рублей. За несколько часов до матча игроки команд КХЛ и НХЛ в полном составе поприветствовали зрителей в фан-зоне. Болельщики встретили своих кумиров громкими овациями.

Кто выступил на предматчевом шоу

За полтора часа до матча болельщики начали заполнять трибуны «ЦСКА Арены». Многие пришли в хоккейных джерси и шарфах команд КХЛ и НХЛ. Отдельно выделялись фанаты в игровой форме Овечкина или кепке с логотипом «Вашингтон Кэпиталз». Один болельщик даже пришел в майке и с шарфом английского футбольного клуба «Саутгемптон». Неожиданный выбор для хоккейного матча.

Ровно за час до начала встречи участники обеих команд отправились на разминку. Овечкин появился на льду вместе со своими детьми Сергеем и Ильей, которые отправили несколько шайб в пустые ворота. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская наблюдала за игрой с трибуны.

При объявлении составов команд зрители громче всех приветствовали Овечкина. Болельщики также тепло и с овациями встретили двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, тем более матч проходил на домашней арене ЦСКА. По окончании разминки Овечкин подарил нескольким болельщикам шайбы в виде сувениров. Лучший снайпер регулярных чемпионатов НХЛ не с первого раза сумел перекинуть их через заградительное стекло.

«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Затем стартовало предматчевое шоу. На стадионе не было ни одного свободного места. Все билеты проданы, аншлаг! Не каждый раз приезжает столько звезд российского и мирового хоккея. Ведущий попросил всех болельщиков зажечь фонарики на телефоне. На разогреве спела группа «Иванушки International» — любимый музыкальный коллектив многих российских хоккеистов. Композиция «Тополиный пух» была особенно актуальна на фоне московской жары.

По просьбе ведущего болельщики в стиле комментатора Дмитрия Губерниева троекратно проскандировали «Россия», а потом было лазерное шоу с фотографиям участвующих хоккеистов. Под фамилиями игроков были написаны их родные города. Овечкин под овации трибун вышел на лед последним. Лучшего бомбардира регулярных чемпионатов НХЛ объявили как «величайшего игрока современности» и назвали легендой № 8. Перед началом матча Александру подарили автомобиль Jetour T2. Машина выехала на лед и не скользила.

Как звезды НХЛ разгромили команду КХЛ

Перед игрой хоккеисты говорили, что болельщикам не стоит ждать жесткой игры и большого количества силовых приемов. Сейчас период межсезонья, и никто не хочет получить травму. Несмотря на дружеский характер матча, дух соперничества чувствовался. Символическое вбрасывание произвели подопечные фонда Сергачева «Сектор 98» Максим Шиншаков и Лера Артемьева, а также подопечный фонда Панарина Леонид Шведов. Сначала на льду была равная борьба — 3:3. Однако в концовке первого периода команда звезд НХЛ совершила рывок и повела со счетом 5:3. В перерыве Овечкин участвовал в розыгрыше своей игровой формы с номером 32 в период выступлений за «Динамо». Хоккеист выстрелил в зрителей ампулой с призами.

Во втором периоде звезды НХЛ показали, что не зря выступают в сильнейшей лиге мира. «Запад» забросил семь безответных шайб в ворота «Востока». Овечкин забросил десятый гол. В третьем периоде он мог забить еще. Сначала, находясь в выгодной позиции, Овечкин решил отдать передачу на партнера. Тот, правда, не забил. В концовке встречи Овечкин просил передачу от Панарина, но форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» пробил сам и угодил во вратаря «Востока».

«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На льду борьбы не получилось, хотя в третьем периоде большая часть зрителей поддерживала звезд КХЛ. Фанаты пытались их подбодрить скандированием «Вперед, „Восток“», но ничего не получалось. Итоговый счет 15:3 в пользу «Запада». Полный разгром команды КХЛ. В прошлом году была боевая ничья 8:8. Но главное, что все болельщики остались довольны. Около 12 тысяч зрителей, огромное количество семей с детьми вживую увидели игру своего кумира, лучшего снайпера регулярных чемпионатов НХЛ, и других российских звезд хоккея. После матча специально для болельщиков провели конкурс буллитов. Победу также одержали звезды НХЛ. Шоу получилось! Организаторы матча собрали 30 млн рублей. Все вырученные средства пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями.

Читайте также:

Смерть матери, анорексия и срок за наркотики: как живет дочь Малафеева

Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой

Отмена санкций, уход Винер, молчание Вяльбе: как Дегтярев изменил спорт РФ