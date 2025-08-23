Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 13:04

Хоккейная легенда стал послом «Интервидения-2025»

Хоккеист Овечкин стал послом «Интервидения-2025»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за Washington Capitals, стал послом «Интервидения-2025», сообщает пресс-служба конкурса. Там добавили, что спортсмен представляет собой символ победы.

Александр Овечкин не просто выдающийся спортсмен, но и символ силы, воли к победе и вдохновения для миллионов людей по всему миру! Его достижения стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, а теперь у него появилась новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой «Интервидения'25», — сказано в заявлении.

Ранее в МИД России сообщили, что победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» получит денежный приз в размере 30 млн рублей и памятный кубок. Такая значительная сумма призвана стимулировать участников и повысить престиж мероприятия.

Также представители внешнеполитического ведомства отмечали, что «Евровидение» омрачено политизацией и делает ставку на «ненормальность и экстремальную экстравагантность». При этом «Интервидение-2025» не позиционируется как прямой противовес европейскому конкурсу.

Александр Овечкин
НХЛ
спорт
Интервидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом
Милонов призвали Минюст проверить Маркаряна на иностранное финансирование
«Однажды прозевали Гитлера»: Европу предостерегли насчет Зеленского
Толпа озверевших мужчин избила юношу до полусмерти на глазах у прохожих
Пьяный неадекват пытался зарезать подростка в центре Петербурга
Apple поймала китайского «шпиона» и пошла судиться
Разбитые судьбы: 10 советских актеров, чья жизнь оказалась трагичнее кино
Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР
Сотни человек пришли проститься с режиссером Бутусовым
«В одном котле»: Поплавская о смерти Евдокимова и Бутусова
В Британии раскрыли цели Украины при ударах по нефтепроводу «Дружба»
Российский футболист попал в «Динамо» после ухода Диего Лаксальта
«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ
Бразильский велосипедист ограбил репортера во время прямого эфира
Психотерапевты бьют тревогу из-за статистики по СДВГ у детей
«Просто безумно»: в Германии объяснили опасность гарантий Украине
«Алчет выгоды»: военкор раскрыл бизнес-план США на Россию
Пламя охватило один из крупнейших рынков Дагестана
«Этого не может быть»: раскрыто, на что живет звезда «Обитаемого острова»
Москвичам рассказали, ждать ли бабье лето в сентябре
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.