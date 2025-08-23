Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за Washington Capitals, стал послом «Интервидения-2025», сообщает пресс-служба конкурса. Там добавили, что спортсмен представляет собой символ победы.

Александр Овечкин не просто выдающийся спортсмен, но и символ силы, воли к победе и вдохновения для миллионов людей по всему миру! Его достижения стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, а теперь у него появилась новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой «Интервидения'25», — сказано в заявлении.

Ранее в МИД России сообщили, что победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» получит денежный приз в размере 30 млн рублей и памятный кубок. Такая значительная сумма призвана стимулировать участников и повысить престиж мероприятия.

Также представители внешнеполитического ведомства отмечали, что «Евровидение» омрачено политизацией и делает ставку на «ненормальность и экстремальную экстравагантность». При этом «Интервидение-2025» не позиционируется как прямой противовес европейскому конкурсу.