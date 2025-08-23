Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 09:14

Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»

МИД: победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей и Кубок

Победитель «Интервидение» получил не только приз в 30 млн рублей, но и кубок конкурса, сообщил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов. По его словам, столь крупная сумма станет стимулом для участников и повысит престиж мероприятия.

Победителю конкурса будет вручен Кубок «Интервидения» и денежный приз размером 30 млн рублей. Столь крупная сумма — это стимул для участников и повышение престижа конкурса, — отметил дипломат.

Алимов подчеркнул, что «Интервидение» задумывался как международный музыкальный проект, который должен объединить страны и стать альтернативой европейским форматам. Подробности о составе участников и дате проведения будут объявлены позже, добавил он.

Ранее стало известно, что участником конкурса от США станет наследник музыкальной династии Брэндон Ховард. В 2010 году вместе с другими артистами он записал гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako. Композиции Ховарда входили в такие крупные мировые чарты, как Top 20 Billboard, а также топ-50 радиостанций США.

конкурсы
призы
Интервидение
победители
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО
Составлен список российских городов с самым коротким названием
Вяленые томаты с соевым соусом и нори
Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»
США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок
Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием
Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны
Дети-спортсмены оказались в водной ловушке
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами
Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади
Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления
В МИД назвали число россиян, которые до сих пор остаются в секторе Газа
Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе
Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»
В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы
На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29
Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения
Ликвидация спецназа ВСУ, прорыв в ДНР: новости СВО к утру 23 августа
Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.