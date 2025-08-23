Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»

Победитель «Интервидение» получил не только приз в 30 млн рублей, но и кубок конкурса, сообщил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов. По его словам, столь крупная сумма станет стимулом для участников и повысит престиж мероприятия.

Алимов подчеркнул, что «Интервидение» задумывался как международный музыкальный проект, который должен объединить страны и стать альтернативой европейским форматам. Подробности о составе участников и дате проведения будут объявлены позже, добавил он.

Ранее стало известно, что участником конкурса от США станет наследник музыкальной династии Брэндон Ховард. В 2010 году вместе с другими артистами он записал гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako. Композиции Ховарда входили в такие крупные мировые чарты, как Top 20 Billboard, а также топ-50 радиостанций США.