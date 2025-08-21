Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Организаторы «Интервидения» раскрыли, кто представит на конкурсе США

На «Интервидении» от США выступит наследник музыкальной династии Ховард

В пресс-службе «Интервидения-2025» сообщили, что участником конкурса от США станет наследник музыкальной династии Брэндон Ховард. В 2010 году вместе с другими артистами он записал гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako.

Брэндон — звезда мирового уровня, чья музыка преодолевает границы и объединяет культуры. Певец вырос и сформировался как исполнитель в музыкальной династии под руководством своей матери, легендарной исполнительницы Мики Ховард, и при наставничестве семьи Джексон, — рассказали организаторы.

Композиции Ховарда входили в такие крупные мировые чарты, как Top 20 Billboard, а также топ-50 радиостанций США. Исполнитель неоднократно гастролировал по Японии, Китаю, Нигерии, Пакистану и Восточной Европе.

Ранее певец Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что его команда начинает готовить номер к международному музыкальному конкурсу, но каким именно он будет, пока неизвестно. «Интервидение-2025» состоится на масштабной сцене Live Arena в Новоивановском, которая, по словам артиста, ему знакома.

