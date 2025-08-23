Переговоры Путина и Трампа на Аляске
НХЛ представила план Кубка мира в 2028 году

НХЛ рассчитывает на участие восьми команд в Кубке мира 2028 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальная хоккейная лига планирует возродить Кубок мира в 2028 году и соберет восемь ведущих сборных, сообщил в социальной сети Х журналист Дэвида со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли. Турнир пройдет без санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Матчи планируется разделить между двумя принимающими городами: одним в Европе и другим в Северной Америке. Решающие стадии плей-офф, включая полуфиналы и финал, предположительно, примет североамериканская площадка.

Последний Кубок мира прошел в 2016 году в Торонто, а его победителем стала сборная Канады. Этот турнир стал наследником Кубка Канады, который проводился под эгидой НХЛ с 1976 по 1991 годы.

Ранее НХЛ обнародовала список лучших игроков, выступавших с 2000 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте лиги. В сборную вошли четыре российских форварда. В числе лидеров оказался Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Также в рейтинг попали Павел Дацюк, долгое время игравший за «Детройт Ред Уингз», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз».

