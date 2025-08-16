Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 21:50

Четверо россиян вошли в список лучших игроков НХЛ

Овечкин и еще четыре игрока НХЛ вошли в список лучших игроков лиги XXI века

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обнародовала список лучших игроков, выступавших с 2000 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте лиги. В сборную вошли четыре российских форварда.

В числе лидеров оказался Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Также в рейтинг попали Павел Дацюк, долгое время игравший за «Детройт Ред Уингз», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз». Отбор включал игроков, дебютировавших в НХЛ после 1 января 2000 года. Эта команда отражает лучших хоккеистов первой четверти XXI века по версии НХЛ.

До этого сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» (НХЛ) Александр Овечкин нанес первый удар перед матчем второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Церемония состоялась на столичной «ВТБ Арене», где и прошла встреча.

Ранее российский форвард 19-летний Иван Демидов возглавил рейтинг самых перспективных игроков «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте НХЛ. Молодой хоккеист опередил в этом списке таких талантов, как Майкл Хейдж и Давид Райнбахер.

Александр Овечкин
НХЛ
спорт
Вашингтон Кэпиталз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной
Путин оценил саммит с Трампом на Аляске
«Украина должна решить»: в Европе решили поговорить с Зеленским
Трамп напряг Зеленского после саммита с Путиным на Аляске
Одна арабская страна оценила саммит России и США на Аляске
В российском регионе привели в боеготовность системы ПВО
«Климатический шок!» Плюс 8, заморозки и ливни: прогноз погоды на сентябрь
Слезы и море цветов: SHAMAN восхитил Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне
Четверо россиян вошли в список лучших игроков НХЛ
Трамп ответил, стоит ли ждать американские войска на Украине
На Украине обиделись на Трампа из-за саммита на Аляске
Российские операторы дронов протаранили эскадрилью тяжелых БПЛА ВСУ
В США проболтались о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
Стало известно, от какой гарантии безопасности для Украины отказались США
Торговые переговоры США и Индии сорвались в последний момент
Открылись новые детали о несостоявшемся обеде Путина и Трампа на Аляске
Мерц научил Зеленского, как снова не сесть в лужу перед Трампом
Российские войска пресекли попытку прорыва фронта в зоне СВО
В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа
Раскрыто, какие именно гарантии безопасности Трамп готов дать Украине
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.