Четверо россиян вошли в список лучших игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обнародовала список лучших игроков, выступавших с 2000 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте лиги. В сборную вошли четыре российских форварда.

В числе лидеров оказался Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Также в рейтинг попали Павел Дацюк, долгое время игравший за «Детройт Ред Уингз», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз». Отбор включал игроков, дебютировавших в НХЛ после 1 января 2000 года. Эта команда отражает лучших хоккеистов первой четверти XXI века по версии НХЛ.

