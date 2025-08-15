Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 13:51

НХЛ признала 19-летнего россиянина главным талантом «Монреаль Канадиенс»

Хоккеист Демидов признан самым перспективным игроком «Монреаль Канадиенс»

Иван Демидов Иван Демидов Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский форвард 19-летний Иван Демидов возглавил рейтинг самых перспективных игроков «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте НХЛ. Молодой хоккеист опередил в этом списке таких талантов, как Майкл Хейдж и Давид Райнбахер.

В топ-5 перспективных игроков также вошли 20-летние защитник Райнбахер, вратарь Джейкоб Фаулер и 21-летний нападающий Оуэн Бек. Демидов, выбранный «Монреалем» под пятым номером на драфте-2024, уже 15 апреля отметился голом в своем дебютном матче.

В первом раунде последнего драфта НХЛ кроме Демидова были выбраны еще три российских хоккеиста: Антон Силаев («Нью-Джерси», 10-й номер), Егор Сурин («Нэшвилл», 22-й) и Матвей Гридин («Калгари», 28-й). Успешное выступление Демидова подтверждает растущее влияние российских молодых талантов в североамериканском хоккее.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» (НХЛ) Александр Овечкин нанес первый удар перед матчем второго тура группового этапа Фонбет — Пути Российской премьер-лиги Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Церемония состоялась на столичной «ВТБ Арене», где и прошла встреча.

россияне
хоккей
НХЛ
молодежь
