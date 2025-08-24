Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Два российских аэропорта ввели очередные ограничения на полеты

Росавиация ввела ограничения на территории аэропортов Самары и Саратова

Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух крупных аэропортах Поволжья. Решение затронуло международный аэропорт Курумоч в Самаре и аэропорт Гагарин в Саратове, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Ограничительные меры носят временный характер. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойной и безопасной работы воздушных гаваней.

Авиакомпании уже уведомлены о введенных запретах и вносят изменения в расписание рейсов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о вылетах и прилетах у перевозчиков. Ожидается, что нормальная работа аэропортов будет восстановлена в ближайшее время после завершения всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Россия» и «Победа» вынужденно вносят изменения в расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Ограничения затрагивают аэропорты центральной части России, включая воздушную гавань Санкт-Петербурга.

Два российских аэропорта ввели очередные ограничения на полеты
