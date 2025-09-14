Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 12:52

Во время взлета рейса из Москвы в Хургаду загорелся двигатель самолета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Во время взлета рейса Москва — Хургада у самолета египетской авиакомпании Nesma Airlines произошло возгорание двигателя, передает Telegram-канал SHOT. Самолет экстренно посадили во Внуково.

По данным канала, лайнер удалось посадить с использованием только одного исправного двигателя. Пассажиров вернули в аэропорт Внуково, где им сообщили о необходимости дождаться следующего рейса. Возможность улететь другим самолетом появилась только на следующий день.

Пассажиры утверждают, что представители авиакомпании сначала предложили им отель, но затем передумали и выдали ваучер на питание стоимостью 650 рублей. При этом авиакомпания не отвечает на запросы турагентов.

Ранее в аэропорту Иркутска самолет А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель. На борту находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно вернулось в аэропорт отправления по решению командира. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

самолеты
возгорания
происшествия
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.