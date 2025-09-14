Во время взлета рейса из Москвы в Хургаду загорелся двигатель самолета

Во время взлета рейса из Москвы в Хургаду загорелся двигатель самолета

Во время взлета рейса Москва — Хургада у самолета египетской авиакомпании Nesma Airlines произошло возгорание двигателя, передает Telegram-канал SHOT. Самолет экстренно посадили во Внуково.

По данным канала, лайнер удалось посадить с использованием только одного исправного двигателя. Пассажиров вернули в аэропорт Внуково, где им сообщили о необходимости дождаться следующего рейса. Возможность улететь другим самолетом появилась только на следующий день.

Пассажиры утверждают, что представители авиакомпании сначала предложили им отель, но затем передумали и выдали ваучер на питание стоимостью 650 рублей. При этом авиакомпания не отвечает на запросы турагентов.

Ранее в аэропорту Иркутска самолет А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель. На борту находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно вернулось в аэропорт отправления по решению командира. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.