«По известному маршруту»: США потопили перевозивший наркотики корабль

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое подозревалось в перевозке наркотиков, сообщило Южное командование ВС Соединенных Штатов в соцсети X. Инцидент произошел в Восточной части Тихого океана.

Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика, — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его колумбийский коллега Густаво Петро может стать следующей целью Вашингтона в борьбе с наркотрафиком, если Богота самостоятельно не наведет порядок в стране. Выступая на брифинге, Трамп признался, что не планировал диалога с Петро, и вместо этого озвучил жесткое предупреждение, напрямую связав внешнюю политику США с проблемой производства и поставок наркотиков из Колумбии.

До этого в небе у берегов Венесуэлы были замечены четыре военных самолета США. Поднятие американской авиации в воздух совпало с периодом резкого роста напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Кроме того, Петро отмечал, что если США нанесут удары по целям в Южной Америке, как грозит Трамп, это станет объявлением войны. По его словам, при таком сценарии Вашингтон разрушит двухсотлетние отношения между двумя странами. Он призвал США воздержаться от этого решения.