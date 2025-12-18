Над Венесуэлой пролетели четыре военных самолета США Палубная авиация США подняла в небо четыре самолета у берегов Венесуэлы

В небе у берегов Венесуэлы были замечены четыре военных самолета США, следует из данных портала отслеживания полетов Flightradar24. Поднятие американской авиации в воздух совпало с периодом резкого роста напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

В воздушном пространстве находятся истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Все эти машины относятся к палубной авиации военно-морских сил США.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

До этого Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Американский лидер предупредил о блокаде следующих в Венесуэлу и из нее подсанкционных нефтяных танкеров.

Кроме того, представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.