18 декабря 2025 в 04:39

Суд в США принял решение по строительству бального зала Трампа

Суд в США не ввел запрет на строительство бального зала в Белом доме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Американский окружной суд отказал Национальному фонду по защите исторических памятников в немедленной приостановке строительства бального зала в Белом доме администрацией президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости. В материале сказано, что такое решение является окончательным до слушания в январе.

По основаниям, изложенным ниже, я отказываю в удовлетворении ходатайства истца о вынесении временного запретительного приказа и откладываю вынесение решения по ходатайству истца о применении предварительной судебной меры до проведения судом слушания в январе, — сказано в постановлении судьи окружного суда по округу Колумбия.

Ранее Дональд Трамп в своей сети Truth Social назвал «глупой и мерзкой» репортера и ведущую CNN Кейтлан Коллинз за то, что она задала ему вопрос по поводу стоимости оборудования Бального зала в Белом доме. Трамп заверил, что помещение «больше и красивее», чем планировалось ранее, поэтому и цена строительства оказалась выше ожидаемого.

Тем временем стало известно, что Дональд Трамп на этой неделе выступит с обращением к нации, в котором подведет итоги 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что лидер Соединенных Штатов также может затронуть планы на следующий год.

