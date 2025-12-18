Отец, мать и сын устроили охоту на соседа в Москве В Москве семья напала на соседа из-за собаки без намордника

В Москве семья из трех человек выследила и избила своего соседа из-за того, что он гулял с собакой без намордника, сообщает Telegram-канал «112». Конфликт в доме на улице Бориса Пастернака едва не закончился поножовщиной.

По информации источника, пострадавший сосед и его жена неоднократно выгуливали собаку, которая, как отметили другие жильцы, не проявляла агрессии. Вместо диалога семья начала систематически преследовать их, снимать на видео и публично осуждать в общем чате. Кульминацией стала засада, когда мать с сыном напали на мужчину, после чего подоспел отец семейства, который избил и пытался душить соседа.

Другие жильцы неоднократно жаловались на агрессивное поведение этой семьи, а одна из девушек даже съехала из квартиры. Пострадавший написал заявление в полицию.

