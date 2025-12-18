Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:04

Отец, мать и сын устроили охоту на соседа в Москве

В Москве семья напала на соседа из-за собаки без намордника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве семья из трех человек выследила и избила своего соседа из-за того, что он гулял с собакой без намордника, сообщает Telegram-канал «112». Конфликт в доме на улице Бориса Пастернака едва не закончился поножовщиной.

По информации источника, пострадавший сосед и его жена неоднократно выгуливали собаку, которая, как отметили другие жильцы, не проявляла агрессии. Вместо диалога семья начала систематически преследовать их, снимать на видео и публично осуждать в общем чате. Кульминацией стала засада, когда мать с сыном напали на мужчину, после чего подоспел отец семейства, который избил и пытался душить соседа.

Другие жильцы неоднократно жаловались на агрессивное поведение этой семьи, а одна из девушек даже съехала из квартиры. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее житель Тулы напал с ножом на родителей бывшей девушки, в результате чего ее отец погиб. Мать экс-возлюбленной попала в больницу, а злоумышленника задержали и арестовали правоохранители. Когда мужчина не нашел их дочь, то поджег кухню и сбежал с места преступления.

Москва
нападения
соседи
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
В Башкирии родился ребенок с необычной аномалией
«Мимоза» без консервов: добавляю кальмары — салат выходит вкуснее и нежнее
«Герани» сожгли энергетику в Кривом Роге: удары по Украине 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.